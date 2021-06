Gunpowder Milkshake – bohaterki filmu na plakatach

Gunpowder Milkshake dostał niedawno nowy trailer, teraz czas na kolejne materiały.

Na twitterowej stronie filmu ukazał się zestaw plakatów promujących produkcję z Leną Headey, Karen Gillan i resztą:

Revenge never tasted so sweet 🥤. 💥KAREN GILLAN

💥LENA HEADEY

💥CARLA GUGINO

💥CHLOE COLEMAN

💥MICHELLE YEOH

💥ANGELA BASSETT

💥PAUL GIAMATTI#GunpowderMilkshake opens in cinemas internationally this summer, and on Netflix in the US from July 14 🔫💥🥤 pic.twitter.com/4atNSL2DEh — Gunpowder Milkshake (@gunpowdershake) June 21, 2021

She's gonna make a little noise 🔫💥.

Carla Gugino is Madeleine in #GunpowderMilkshake pic.twitter.com/dYCJuvO6s6 — Gunpowder Milkshake (@gunpowdershake) June 21, 2021

The Firm might as well send out a Mayday 🆘 .

Angela Bassett is Anna May in #GunpowderMilkshake ⚒️ pic.twitter.com/DpjBQc1yqJ — Gunpowder Milkshake (@gunpowdershake) June 21, 2021

She ain't your average librarian 📚.

Michelle Yeoh is Florence in #GunpowderMilkshake 🔫💥 pic.twitter.com/HQkBA8sPan — Gunpowder Milkshake (@gunpowdershake) June 21, 2021

Weakness? Never heard of her.

Lena Headey is Scarlet in #GunpowderMilkshake🥤⚒️ pic.twitter.com/3Ujt1qCIDD — Gunpowder Milkshake (@gunpowdershake) June 21, 2021

Ready to wreak havoc in a badass bomber jacket 🔫💥.

Karen Gillan is Sam in #GunpowderMilkshake. ⚒️ pic.twitter.com/YZw0gLRrRu — Gunpowder Milkshake (@gunpowdershake) June 21, 2021

Opis dystrybutora kina: Sam była jeszcze dzieckiem, kiedy jej matka, płatna zabójczyni z elitarnej organizacji, została zmuszona do porzucenia jej. Dziewczyna wychowała się w bezwzględnej grupie przestępczej. Podobnie jak jej matka, wyrosła na specjalistkę od niemal niewykonalnych zadań. Kiedy okazuje się, że życie Sam jest w niebezpieczeństwie, kobiety spotykają się ponownie i wspólnie stawiają czoła tym, którzy rozdzielili je przed laty.

Gunpowder Milkshake to prawdziwa wybuchowa mieszanka. Film porównywany jest do produkcji Quentina Tarantino pt. Kill Bill oraz ostatniego dzieła Edgara Wrighta, czyli obrazu Baby Driver. Reżyserem projektu został Navot Papushado. Twórca odpowiada również za scenariusz, który opracował wspólnie z Ehudem Lavskim.