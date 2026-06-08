Gwiazda Marvela we francuskim thrillerze idealnym na wakacje. Oto Mi Amor

Przed nami gorące lato, a je najlepiej spędzić na plaży albo na imprezie. A jeszcze lepiej w kinie – pod warunkiem, że zaoferuje ono i plażę, i imprezę. Nadchodzi Mi Amor.

Mi Amor zaprosi widzów do obu tych miejsc. A przy okazji także do mrocznych zakamarków Wysp Kanaryjskich, w których Romy (DJ-ka grana przez Pom Klementieff) będzie szukała swojej zaginionej przyjaciółki.

Co wiemy o Mi Amor?

Mi Amor to jednocześnie skuteczny, trzymający w napięciu thriller w duchu najlepszych produkcji Luca Bessona i niezwykle atrakcyjna wycieczka na przepełnione słońcem Wyspy Kanaryjskie. To także film po brzegi wypełniony świetną muzyką elektroniczną, która nadaje mu rytm i nie pozwala widzom na ani sekundę nudy. Premierę zaplanowana jest na 26 czerwca.

Obsada Mi Amor

W roli głównej występuje Pom Klementieff, znana widzom doskonale z filmów Marvela i serii Mission: Impossible, a partneruje jej Benoît Magimel, gwiazda Bulionu i innych namiętności. Reżyser filmu, Guillaume Nicloux, będzie obecny na Przeglądzie Nowego Kina Francuskiego w Warszawie 12 czerwca! Zachęcamy Państwa do zgłaszania się do nas w sprawie wywiadów z twórcą i biletów na seanse!

Więcej informacji na Movies Room:

Opis filmu Mi Amor

Romy (Pom Klementieff) – paryska DJ-ka u progu wielkiej kariery – przyjeżdża na Wyspy Kanaryjskie, by wystąpić podczas nocnej imprezy techno. Następnego ranka budzi się sama w pokoju hotelowym: jej najlepsza przyjaciółka Chloé zniknęła bez śladu. Lokalna policja odpowiada obojętnością, a mieszkańcy milczeniem. Jedynym, który decyduje się pomóc, jest Vincent (Benoît Magimel) – właściciel klubu o mrocznej przeszłości, którego intencji nie sposób do końca odczytać. Poszukiwania prowadzą Romy od pozorów turystycznego raju ku jego niepokojącemu obliczu: do podziemnych korytarzy i szemranych klubów.

Guillaume Nicloux, jeden z najciekawszych twórców współczesnego kina gatunkowego we Francji, zamienia Gran Canarię w przestrzeń, gdzie turystyczny raj skrywa coraz głębsze i bardziej mroczne tajemnice. „Mi Amor” miało światową premierę na prestiżowym Festiwalu Filmowym w Rotterdamie. Pulsująca elektroniczna ścieżka dźwiękowa autorstwa Irène Drésel i Sizo Del Givry wyznacza rytm i nastrój tej opowieści o strachu, determinacji i pozorach. W roli Romy występuje Pom Klementieff – znana szerokiej publiczności jako Mantis z serii „Strażnicy Galaktyki” i z ostatnich odsłon serii „Mission: Impossible”. Partneruje jej Benoît Magimel, laureat Cezara i jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia.

Źródło: informacja prasowa / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe