Gwiazda Obsesji wystąpi w Gorączce 2? Aktorka miała rozmawiać z Michaelem Mannem

W sobotę portal The Wrap przyszedł z nowymi informacjami dotyczącymi nadchodzącego filmu Michaela Manna. Dowiedzieliśmy się, kto wystąpi w filmie i w kogo się wcieli. Christian Bale zagrać ma Vincenta Hannę, którego w oryginalnym filmie z 1995 roku sportretował Al Pacino. Leonardo DiCaprio wcielić ma się z kolei Chrisa Shiherlisa, w którego wcześniej sportretował Val Kilmer. Stephen Graham natomiast jest w trakcie negocjacji dawnej roli Roberta DeNiro, czyli Neila McCauleya. Adam Driver wcielić ma się w rolę złoczyńcy, Otisa Wardella, zupełnie nowej postaci wprowadzonej w powieści Manna. Jason Clarke z kolei sportretować ma Nate’a, którego pierwotnie zagrał Jon Voight.
Inde Navarrette w Gorączce 2?
Rozmawiając z magazynem Nylon Inde Navarrette ujawniła, że stosunkowo niedawno spotkała się z Michaelem Mannem w sprawie nieujawnionego projektu. W ciemno można zakładać, że chodzi o Gorączkę 2, ponieważ reżyser obecnie całkowicie jest pochłonięty pracami nad filmem. Istnieje szansa, że Navarrette otrzyma rolę Charlene Shiherlis, w którą w filmie z 1995 roku wcieliła się Ashley Judd. Podobno o jej rolę stara się wiele hollywoodzkich aktorek.
Popularność Inde Navarrette po występie w Obsesjistale rośnie i aktorka najwyraźniej stara się dobrze wykorzystać swoje pięć minut. Jeśli Navarrette wystąpi w Gorączce 2 to z pewnością jej kariera ruszy z kopyta.
Kadr z filmu Obsesja
Co jeszcze wiadomo o filmie?
Prace na planie Gorączki 2 rozpocząć mają się już w listopadzie tego roku i mają potrwać około pół roku. Zdjęcia do filmu kręcone mają być w Los Angeles, Chicago, Paragwaju i Singapuru. W samym Los Angeles ekipa spędzić ma aż 77 dni. Za reżyserię filmu odpowiadać oczywiście będzie 83-letni Michael Mann, który wyreżyserował tytuł z 1995 roku. Budżet Gorączki 2 szacowany jest na około 170 mln dolarów. Na chwilę obecną data premiery filmu nie została ustalona.
O czym opowiadać ma Gorączka 2?
Scenariusz filmu oparty będzie na wydanej w 2022 roku powieści Gorączka 2, napisanej przez Michaela Manna i Meg Gardiner. Jest to zarówno sequel jak i prequel filmu z 1995 roku, sięgający lat młodości Neila McCauleya (Robert De Niro) i Vincenta Hanny (Al Pacino), ukazujący ich i historię przed spotkaniem w Los Angeles. Film ma opowiadać zarówno o wydarzeniach sprzed fabuły oryginału, jak i kontynuować wątki po finałowej konfrontacji.
Absolwentka Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ogląda tyle filmów i seriali ile tylko się da. Ogromna fanka Władcy Pierścieni, Piratów z Karaibów, Cate Blanchet oraz Florence Pugh. Uwielbia kameralne kino i nie jest w stanie znieść musicali. Do ulubionych reżyserów zalicza Yorgosa Lanthimosa, Quentina Tarantino, Wesa Andersona i Martina Scorsese.
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