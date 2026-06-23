Gwiazda Rodu smoka walczyła o główną rolę w Gwiezdnych wojnach. „Byłam naprawdę fatalna”

Dziś trudno wyobrazić sobie inną Rey niż Daisy Ridley, ale o rolę bohaterki w Gwiezdnych wojnach: Przebudzeniu Mocy walczyły setki młodych aktorek. Wśród nich była także Olivia Cooke, znana obecnie z serialu Ród smoka. Aktorka po latach szczerze przyznała, że jej przesłuchanie nie należało do udanych.

Olivia Cooke jest dziś jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd telewizji dzięki roli Alicent Hightower w hitowym serialu HBO Ród smoka. Zanim jednak trafiła do świata Westeros, próbowała swoich sił w innej gigantycznej franczyzie. Podczas rozmowy w podcaście Happy Sad Confused aktorka ujawniła, że brała udział w castingach do Gwiezdnych wojen, gdzie starała się o rolę Rey. Jak sama przyznała, nie wspomina tego doświadczenia najlepiej.

Gwiazda serialu Ród Smoka miała być Rey

Przez lata w mediach pojawiały się spekulacje, że Cooke mogła być rozważana do jednej z ról w filmie Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi z 2017 roku. Aktorka zdementowała jednak te doniesienia. Przy okazji ujawniła natomiast, że rzeczywiście uczestniczyła w przesłuchaniach do wcześniejszej produkcji, czyli Gwiezdnych wojen: Przebudzenia Mocy. To właśnie wtedy szukała obsada nowej protagonistki sagi, którą ostatecznie została Daisy Ridley. Cooke podkreśliła, że zainteresowanie rolą było ogromne, a do castingu zgłaszały się praktycznie wszystkie młode aktorki marzące o wielkiej karierze w Hollywood.

Najciekawsze okazały się jednak kulisy samego przesłuchania. Aktorka bez ogródek przyznała, że nie była zadowolona ze swojego występu. Według Cooke odbyła kilka etapów castingu, w tym spotkanie z reżyserem J.J. Abramsem. Mimo to już wtedy czuła, że nie prezentuje poziomu, którego oczekiwano od kandydatki do tak ważnej roli. Gwiazda wspominała, że zdarzają się przesłuchania, podczas których aktor wychodzi z poczuciem, że zawiódł zarówno siebie, jak i osoby obecne w sali.

Chyba raz byłam na przesłuchaniu w Los Angeles, a potem raz z J.J. Abramsem. I byłam beznadziejny. Byłam naprawdę zła.

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O czym jest film Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy?

Kylo Ren i odrodzony z popiołów Imperium złowieszczy Najwyższy Porządek rosną w siłę, a Luke Skywalker przepadł bez wieści w chwili, gdy galaktyka potrzebuje go najbardziej. Rey, pustynna zbieraczka złomu, oraz Finn, dezerter z oddziału szturmowców, łączą siły z Hanem Solo i Chewbaccą w poszukiwaniu ostatniej nadziei na przywrócenie pokoju w galaktyce.

Ród smoka w pigułce

Serial powstał na podstawie książki George’a R.R. Martina Ogień i krew. Skupia się na wydarzeniach, które miały miejsce 200 lat przed tymi przedstawionymi w Grze o tron. Produkcja opowiada historię rodu Targaryenów i będzie składał się z czterech sezonów. W obsadzie 2. sezonu serialu znaleźli się między innymi Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Matthew Needham, Sonoya Mizuno, Tom Glynn-Carney, Ewan Mitchell, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban i Jefferson Hall.

Premiera serialu przyciągnęła ponad 10 milionów widzów na różnych kanałach linearnej telewizji oraz na HBO Max w pierwszym dniu. To stanowi największy sukces w historii HBO. Na 80. ceremonii wręczenia Złotych Globów produkcja zdobyła nagrodę dla najlepszego serialu telewizyjnego w kategorii dramat. Emma D’Arcy była nominowana w kategorii najlepsza aktorka w serialu dramatycznym. Serial otrzymał także dziewięć nominacji do nagród Emmy. Zdobył też trzy nagrody British Academy Television Craft Awards.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe