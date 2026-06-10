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Gwiazda X-Men walczy z nowotworem. Tyler Mane ujawnił rzadką diagnozę

Mikołaj Lipkowski, 11 czerwca 2026

Tyler Mane, znany fanom Marvela jako Sabretooth z pierwszego filmu X-Men, poinformował, że zdiagnozowano u niego raka piersi. Aktor rozpoczął już chemioterapię i postanowił publicznie opowiedzieć o swojej chorobie, by zwiększyć świadomość na temat schorzenia, które bardzo rzadko dotyka mężczyzn.

Dla wielu widzów Tyler Mane pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych przeciwników Wolverine’a w historii kina superbohaterskiego. Teraz aktor znany z X-Men zmaga się z dużo poważniejszym przeciwnikiem. W mediach społecznościowych ujawnił, że choruje na raka piersi i rozpoczął leczenie.

Gwiazda X-Men ze smutną wiadomość

Aktor opublikował nagranie na Instagramie, w którym poinformował fanów o swojej diagnozie. Jak przyznał:

Zaczynam dziś chemioterapię. Jeden na 750 mężczyzn usłyszy w swoim życiu diagnozę raka piersi. Ja jestem jednym z nich.

Gwiazda X-Men wyjaśniła, że długo zastanawiał się, czy publicznie opowiadać o swojej sytuacji. Przyznał, że wielu mężczyzn nie bada się pod kątem raka piersi, ponieważ temat praktycznie nie istnieje w przestrzeni publicznej. Według aktora właśnie dlatego choroba często wykrywana jest zbyt późno.

 

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Mane ujawnił również, że kluczową rolę odegrała jego żona. To ona nalegała, by usunąć niepokojący guzek i przeprowadzić dalsze badania. Jak podkreślił, część lekarzy początkowo nie traktowała problemu wystarczająco poważnie, co mogło opóźnić diagnozę. Mimo trudnej sytuacji Mane stara się zachować optymizm. W kolejnym nagraniu podziękował fanom za wsparcie i zapewnił, że zamierza walczyć z chorobą.

 

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Fani Marvela dobrze go znają

Tyler Mane zdobył rozpoznawalność dzięki roli Sabretootha w filmie X-Men z 2000 roku. W ostatnich latach powrócił do tej postaci w Deadpool & Wolverine. Występował również między innymi w Troi, serialu Doom Patrol oraz filmach Halloween i Halloween II w reżyserii Roba Zombie. Teraz aktor liczy, że jego historia pomoże zwiększyć świadomość na temat raka piersi u mężczyzn i zachęci innych do szybszych badań oraz reagowania na niepokojące objawy.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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