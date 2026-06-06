Henry Cavill gwiazdą nowej komedii akcji. Zagra u boku Kevina Harta

Henry Cavill może dołączyć kolejny tytuł do długiej listy swoich najbliższych projektów. Brytyjczyk zagra w szpiegowskiej komedii Netflixa.

Jednym z najbardziej zapracowanych obecnie aktorów jest Henry Cavill. Niedawno w kinach zadebiutował jego najnowszy film, Zawodowcy. Za niecały miesiąc zobaczymy go z kolei w trzeciej odsłonie serii Enola Holmes. Do tego dochodzi praca na planie rebootu Nieśmiertelnego i adaptacja japońskiej serii Voltron. Teraz, do grona tych produkcji możemy dopisać kolejną pozycję.

Henry Cavill w nowym filmie Netflixa

Brytyjski gwiazdor podpisał kontrakt na występ u boku Kevina Harta w niezatytułowanej komedii szpiegowsko-akcji. Film powstaje dla platformy Netflix i jak poinformował jako pierwszy portal The Wrap, wyreżyseruje go McG.

Film powstaje na podstawie opowiadania autorstwa Seana Lewisa. Fabuła koncentruje się na dwóch rywalizujących ze sobą szpiegach, którzy przypadkowo spotykają się podczas zajęć szkoły rodzenia Lamaze. Ich żony szybko się zaprzyjaźniają, a podwójne życie obu mężczyzn zaczyna się splatać w nieoczekiwanie zabawny i niebezpieczny sposób. W rezultacie bohaterowie są zmuszeni niechętnie zostać powiernikami i partnerami, wspólnie stawiając czoła wyzwaniom związanym z przyszłym ojcostwem.

Henry Cavill has been cast alongside Kevin Hart in McG's new action comedy for Netflix.



The film follows 2 rival spies who find themselves in a pre-natal class while their wives become friends.



(Source: https://t.co/MPZ2Lrj4Y3) pic.twitter.com/ENpFDKXi5g — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 5, 2026

Co jeszcze wiemy o projekcie?

Według źródeł, Cavill wcieli się w jednego z agentów, jednak szczegóły dotyczące jego postaci są utrzymywane w tajemnicy. Scenariusz napisali Adam Nee, Aaron Nee oraz Jonathan Tropper. Producentami filmu są Shawn Levy i Dan Levine z 21 Laps Entertainment, Ryan Reynolds, George Dewey i Patrick Gooing z Maximum Effort oraz Hart, Luke Kelly-Clyne i Bryan Smiley z Hartbeat. Producentką wykonawczą została Emily Morris z 21 Laps.

Wkrótce powinniśmy poznać nazwiska kolejnych aktorów i aktorek, którzy dołączą do projektu. Na chwilę obecną nie wiemy jednak nic więcej na temat nadchodzącego filmu, ani nawet jego daty premiery.

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Źródło: Deadline / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe