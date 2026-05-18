Hope na pierwszej zapowiedzi. Koreański thriller sci-fi szokuje w Cannes i zbiera skrajne opinie

Konrad Stawiński, 18 maja 2026

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun koreańskiej superprodukcji Hope, który walczy o Złotą Palmę w Konkursie Głównym Festiwalu w Cannes. Pojawiły się również pierwsze opinie o nowym filmie reżysera Lamentu.

Wczoraj wieczorem na Festiwalu w Cannes światową premierę miała najnowsza koreańska superprodukcja Hope. To najnowszy film reżysera Na Hong-jina, który międzynarodowe uznanie zyskał takimi filmami jak Lament czy W pogoni. Gwiazdami produkcji są Hoyeon Jung (Squid Game), Jung-min Hwang (Lament), Zo In-sung (Humint), a w obsadzie znajdują się również gwiazdy światowego kina: Magneto z serii X-Men Michael Fassbender, laureatka Oscara i Lara Croft z Tomb Raider Alicia Vikander czy nagrodzona na Festiwalu w Wenecji za najlepszy debiut aktorski Taylor Russell (Do ostatniej kości, Zagubieni w kosmosie).

Film roku czy nieporozumienie? Koreański Hope polaryzuje na Festiwalu w Cannes

Walczący o Złotą Palmę Hope otrzymał siedmiominutową owację na stojąco po premierowym pokazie, ale też zszokował publiczność i krytyków w Cannes. Poseansowe opinie o nowym filmie Na Hong-jina są o tyle nietypowe, że przedstawiają dość skrajny obraz koreańskiego thrillera science-fiction. Wygląda na to, że film o inwazji kosmitów na koreańską strefę zdemiliytaryzowaną to dzieło, które nie bierze jeńców i albo się je pokocha albo znienawidzi.

W jednym krytycy się zgadzają. Hope przede wszystkim opisywany jest jako wielkoekranowy spektakl oraz trzygodzinna jazda bez trzymanki, która zachwyca długimi, brawurowymi scenami akcji oraz porównywana jest do takich blockbusterów jak Mad Max: Na drodze gniewu, Super 8, Prometeusz czy Predator. Opinie zwracają uwagę również na specyficzny koreański humor, który opiera się na czarnej komedii i slapsticku, ale pojawiają się też narzekania na ekranowy chaos, ledwie naszkicowanych bohaterów, mało oryginalne dialogi, nieudane i prawdopodobnie nieukończone efekty wizualne (jeden z krytyków porównał je do tych z… Mumia powraca z 2001 roku) czy niesatysfakcjonujące zakończenie, które prawdopodobnie jest furtką do sequela. Na ekranie pojawiają się również znani z Hollywood Michael Fassbender i Alicia Vikander, a ich obecność w filmie określana jest jako jeden z najdziwniejszych wyborów w karierze.

O czym jest Hope? Oficjalny opis koreańskiej superprodukcji sci-fi

W opisie Hope czytamy, że „Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje, a percepcja może być myląca. To, co zaczyna się od niewiedzy i lekceważenia zagrożenia, stopniowo przeradza się — poprzez ludzkie konflikty — w tragedię o niemal kosmicznej skali.” Akcja filmu rozgrywa się w odległej południowokoreańskiej nadmorskiej wiosce. Fabuła śledzi losy szefa policji Bum-seoka (Hwang Jung-min) i funkcjonariuszki Sung-ae (Hoyeon), którzy zostają wezwani do akcji poszukiwania tajemniczego stworzenia, które siało spustoszenie w wiosce. Równolegle w pobliskim lesie grupa myśliwych, w tym Sung-ki (Zo In-Sung), wyrusza na trop bestii i szybko orientują się, że sami stają się obiektem polowania.

Zwiastun teaserowy Hope (2026)

Pierwsza zapowiedź Hope promuje koreańską superprodukcję jako miks spektakularnego i pełnego adrenaliny filmu akcji zawierającego także elementy tajemnicy, horroru i science-fiction. Obok intensywnych sekwencji pojawiają się efektowne kadry w slow-motion, a w poszczególnych scenach zobaczyć można szokującą scenerię miasteczka w zgliszczach, brutalne potwory, olbrzymiego kosmitę, statek UFO, ucieczki na koniu przez las czy samochodowe pościgi i strzelaniny.

Konrad Stawiński Zastępca redaktora naczelnego

Kontakt: k.stawinski@moviesroom.pl Twitter: @KonStar18

