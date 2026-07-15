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Jak powstała kultowa seria? Dowiecie się z filmu I Play Rocky, który właśnie otrzymał zwiastun

Mikołaj Lipkowski, 15 lipca 2026

Sylvester Stallone i historia powstania jednego z najważniejszych filmów w dziejach kina trafią na wielki ekran. Amazon MGM zaprezentowało pierwszy zwiastun I Play Rocky – biograficznego dramatu pokazującego, jak nieznany wówczas aktor zawalczył o swoją życiową szansę.

Historia powstania Rocky’ego od lat uchodzi za jedną z najbardziej inspirujących opowieści w Hollywood. Sylvester Stallone nie tylko napisał scenariusz filmu, ale uparcie walczył o to, by sam wcielić się w głównego bohatera. Nadchodzący film I Play Rocky pokaże kulisy tej drogi, a właśnie doczekał się pierwszego oficjalnego zwiastuna.

Pierwszy zwiastun I Play Rocky

Amazon MGM opublikowało pierwszy trailer filmu I Play Rocky, który opowiada prawdziwą historię powstania kultowego Rocky’ego z 1976 roku. Główną rolę gra Anthony Ippolito, wcielający się w młodego Sylvestra Stallone’a. Zwiastun pokazuje aktora na początku kariery, gdy próbuje przekonać producentów, że nie tylko napisał historię Rocky’ego Balboa, ale również sam powinien go zagrać. Oficjalny opis filmu podkreśla, że produkcja opowie o niezachwianej wierze Stallone’a w to, że był stworzony do tej roli.

Gwiazdorska obsada i reżyser oscarowego hitu

Za kamerą stanął Peter Farrelly, laureat Oscara za Green Book, który po komediowych projektach ponownie sięga po kino oparte na prawdziwych wydarzeniach. W obsadzie znaleźli się również Stephan James jako Carl Weathers, a także Anna Sophia Robb, Matt Dillon, Toby Kebbell, Tracy Letts, Jay Duplass i Robert Morgan.

Dla Anthony’ego Ippolito nie jest to pierwsza rola przedstawiająca legendę Hollywood. W serialu The Offer wcielił się wcześniej w młodego Ala Pacino podczas realizacji Ojca chrzestnego.

Więcej informacji na Movies Room:

Historia, która zmieniła Hollywood

Pierwszy Rocky powstał za mniej niż milion dolarów i niespodziewanie okazał się największym kinowym hitem 1976 roku. Film zdobył Oscara dla najlepszego filmu i zapoczątkował jedną z najbardziej rozpoznawalnych franczyz w historii kina. Sukces produkcji zaowocował licznymi sequelami oraz serią Creed, która kontynuuje historię świata stworzonego przez Stallone’a. To właśnie wydarzenia poprzedzające premierę pierwszego Rocky’ego będą osią fabularną I Play Rocky, pokazując kulisy walki Stallone’a o realizację projektu, który odmienił jego życie.

Kiedy premiera I Play Rocky?

I Play Rocky trafi do kin w listopadzie. Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, jednak opublikowany zwiastun zapowiada film, który skupi się nie na samym sukcesie Rocky’ego, lecz na determinacji i uporze Sylvestra Stallone’a, dzięki którym kultowy film w ogóle powstał.

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe 

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Mikołaj Lipkowski
Mikołaj Lipkowski Redaktor prowadzący dział Newsy

Geek i audiofil. Magister z dziennikarstwa. Naczelny fan X-Men i Elizabeth Olsen. Ogląda w kółko Marvela i stare filmy. Do tego dużo marudzi i słucha muzyki z lat 80. Lubi wrestling.

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