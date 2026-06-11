Jak to jest wrócić do kin, dobrze? Asterix i Obelix: Misja Kleopatra ponownie na wielkim ekranie!

Asterix i Obelix: Misja Kleopatra już niebawem powróci do kin! Za trzy miesiące? Trzy? Na maj?

Filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra nie trzeba najpewniej przedstawiać absolutnie nikomu. Jestem przekonana, że każdy, w którymś momencie swojego życia widział chociaż kawałek tego kultowego dzieła.

W Polsce tytuł zyskał tak ogromną popularność głównie ze względu na znakomity dubbing. Tłumacze nie ograniczyli się do dosłownego przekładu dialogów, lecz dostosowali wiele żartów do polskich realiów językowych. Wiele kwestii bohaterów na stałe weszło do języka potocznego i do dziś cytowanych jest przez widzów. Film równie często wykorzystywany jest przez Internautów do tworzenia memów, których jest wręcz na pęczki. Asterix i Obelix: Misja Kleopatra jest dla Polaków dziełem absolutnie kultowym i prawdopodobnie nigdy nie odejdzie z zapomnienie.

Asterix i Obelix: Misja Kleopatra powróci do kin

Jak można wyczytać w Internecie, film Asterix i Obelix: Misja Kleopatra będzie można ponownie zobaczyć w kinach. Produkcja na wielki ekran powróci 4 września 2026 roku. Co ważne, film otrzyma zremasterowaną wersję 4K. Oczywiście tytuł zostanie pokazany z kultowym polskim dubbingiem. Jest to naprawdę dobry powód, aby wybrać się do kin, ponieważ Asterix i Obelix: Misja Kleopatra na VOD jest prawie niedostępny. Jedynie Apple TV oferuje wypożyczenie filmu za 10 zł, ale powiedzmy sobie szczerze, seans w domu, a w kinie to zupełnie coś innego.

ASTERIX I OBELIX: MISJA KLEOPATRA powróci do polskich kin 4 WRZEŚNIA.

W zremasterowanej wersji 4K z polskim dubbingiem. pic.twitter.com/Yz5M9jbBwt — Radosław Koch (@radziokoch) June 9, 2026

O czym opowiada film Asterix i Obelix: Misja Kleopatra?

Film skupia się na o zakładzie między królową Egiptu, Kleopatrze, a Juliuszem Cezarem. Kleopatra chce udowodnić wyższość swojego narodu i obiecuje w zaledwie trzy miesiące wznieść wspaniały pałac. Zadanie powierza pechowemu architektowi Numernabisowi, który w obawie przed porażką prosi o pomoc galijskich bohaterów: Asteriksa, Obeliksa i druida Panoramiksa. Wspólnie próbują ukończyć budowę mimo licznych sabotaży, intryg i przeszkód stawianych przez przeciwników.

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Źródło: x.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Asterix i Obelix: Misja Kleopatra