Jared Leto oskarżony o przestępstwa seksualne przez cztery kobiety. Aktor komentuje

Jared Leto znalazł się w centrum poważnych oskarżeń po premierze nowego dokumentu BBC. W produkcji zatytułowanej Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret dziesięć kobiet opowiada o rzekomych zachowaniach aktora i muzyka, a cztery z nich zarzucają mu przestępstwa na tle seksualnym. Laureat Oscara stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom.

Brytyjska stacja BBC wyemitowała dokument gdzie Jared Leto był w centrum uwagi, lecz w negatywnym tego słowa znaczeniu. W tymże filmie kobiety opisują wydarzenia mające mieć miejsce w latach 2002–2016. Według autorów filmu dziewięć z dziesięciu bohaterek zdecydowało się opowiedzieć swoją historię publicznie po raz pierwszy.

Cztery kobiety oskarżają Jareda Leto o przestępstwa seksualne

Najpoważniejsze zarzuty pochodzą od czterech kobiet, które twierdzą, że w chwili domniemanych zdarzeń były nastolatkami. Jedna z nich utrzymuje, że została napastowana seksualnie przez aktora w łazience motelu, gdy miała 17 lat. Inna twierdzi, że Leto groził jej napaścią seksualną, kiedy miała 19 lat.

Kolejna kobieta relacjonuje, że odbyła z aktorem stosunek seksualny w Kalifornii jako 17-latka. Zgodnie z obowiązującym wówczas prawem stanowym byłaby poniżej wieku przyzwolenia, co – jeśli zarzuty okazałyby się prawdziwe – mogłoby stanowić przestępstwo.

Czwarta z oskarżających twierdzi natomiast, że gdy miała 16 lat, Leto wielokrotnie wykonywał do niej telefony o charakterze seksualnym i podczas jednej z rozmów miał sugerować współżycie. Pozostałe kobiety występujące w dokumencie opisują m.in. niepokojące lub seksualnie nacechowane rozmowy telefoniczne oraz inne niewłaściwe zachowania.

BBC: relacje miały zostać częściowo potwierdzone

BBC poinformowało, że zweryfikowało część przedstawionych relacji. Według nadawcy świadectwa kobiet zostały w wielu przypadkach potwierdzone przez członków rodzin i znajomych, którym miały opowiadać o tych wydarzeniach w czasie, gdy miały one miejsce.

Dziennikarze twierdzą również, że zapoznali się z wiadomościami oraz materiałami, które – ich zdaniem – wspierają część przedstawionych relacji. W dokumencie pojawia się także informacja o umowie o zachowaniu poufności (NDA), którą jedna z kobiet miała otrzymać do podpisania. Według BBC odmówiła jej podpisania.

W produkcji wypowiadają się także dwaj byli współpracownicy zespołu Thirty Seconds to Mars, którzy twierdzą, że część członków ekipy czuła dyskomfort z powodu kontaktów Leto z nastoletnimi fankami.

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Jared Leto stanowczo zaprzecza

Aktor odniósł się do oskarżeń w oświadczeniu przekazanym przez swoich przedstawicieli.

Nigdy w życiu nikogo nie napastowałem seksualnie. Te zarzuty są całkowicie i kategorycznie fałszywe.

To nie pierwsze podobne oskarżenia wobec aktora. W ubiegłym roku DJ-ka Allie Teilz publicznie zarzuciła mu niewłaściwe zachowanie, twierdząc, że została przez niego skrzywdzona jako 17-latka. W 2025 roku podobne relacje opublikował także magazyn Air Mail, gdzie kilka kobiet opisało rzekome niewłaściwe zachowania Leto. Aktor również wówczas wszystkiemu zaprzeczył. O aktorze wspominał m.in. też Jeffrey Epstein.

Na obecnym etapie Jared Leto nie został skazany ani nie przedstawiono informacji o postawieniu mu zarzutów karnych w związku z opisanymi oskarżeniami. Sprawa pozostaje na etapie publicznych relacji przedstawionych w dokumencie BBC oraz stanowczego zaprzeczenia ze strony aktora.

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe