Jessica Chastain to Inna mamusia. Pierwszy zwiastun horroru o złowrogim sobowtórze

Zdobywczyni Oscara Jessica Chastain wraca do horroru. Aktorka mająca na koncie występy w takich filmach grozy jak Mama, Crimson Peak. Wzgórze krwi czy To. Rodział 2 wystąpi w mrożącej krew w żyłach nowej opowieści grozy od Roba Savage’a, reżysera uznanych horrorów Host i Boogeyman. W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź filmu Inna mamusia (oryg. Other Mommy).

Nakręcony na podstawie scenariusza Nathana Elstona film Inna mamusia to ekranizacja bestsellerowej powieści Incidents Around the House Josha Malermana, autora m.in. Bird Box, na ktorego podstawie powstał thriller Netflixa Nie otwieraj oczu z Sandrą Bullock. Producentem filmu Roba Savage’a jest James Wan, jeden z najbardziej wpływowych architektów współczesnego horroru i wizjoner stojący za seriami M3GAN, Piła, Obecność.

O czym jest horror Inna mamusia?

Inna mamusia zapowiadana jest jako przerażająca, nadprzyrodzona podróż do mrocznego świata młodej dziewczyny, gdy jej rodzina i ich dom są nawiedzane przez złowrogą istotę, która jest zdeterminowana, by zamieszkać w jej wnętrzu. Ale najpierw musi przekonać ją, by go wpuściła.

Kiedy premiera w polskich kinach?

W Polsce horror Inna mamusia zadebiutuje na dużych ekranach jeszcze w tym roku. Datę premiery ustalono na 23 października 2026 roku.

Zwiastun horroru

Pełna napięcia i grozy zapowiedź horroru Inna mamusia przedstawia jedno z najmroczniejszych wcieleń w karierze Jessiki Chastain. Hollywoodzka aktorka odgrywa tu podwójną rolę – matki ośmioletniej Beli oraz przerażającego mrocznego bytu, który przyjmuje formę kobiety i próbuje zjednoczyć się z dziewczynką. Chastain na ekranie partnerować będą Jay Duplass i Arabell Olivia Clark.

źródło: ilustracja: kadr ze zwiastuna Innej mamusi