Jim Carrey może wrócić jako Grinch. Powstaje kontynuacja świątecznego hitu sprzed 25 lat

Ekipa powraca do kin w 100 dni: Misja Zeus. Zwiastun teaserowy sequela 100 dni do matury
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
Po latach spekulacji Universal pracuje nad sequelem filmu Grinch: świąt nie będzie. Według informacji branżowych Jim Carrey prowadzi rozmowy dotyczące powrotu do swojej kultowej roli, a za kamerą ponownie miałby stanąć Ron Howard.
Dla wielu widzów trudno wyobrazić sobie okres świąteczny bez zielonego zrzędy z Ktosiowa. Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku od dawna należy do grona najbardziej rozpoznawalnych bożonarodzeniowych produkcji i regularnie wraca na listy najchętniej oglądanych filmów w okresie świąt. Teraz wszystko wskazuje na to, że historia może doczekać się pełnoprawnej kontynuacji. Po ćwierćwieczu od premiery oryginału Universal i Imagine Entertainment rozwijają projekt nowego filmu osadzonego w świecie Grincha.
Według informacji ujawnionych przez branżowe media, Jim Carrey prowadzi rozmowy dotyczące ponownego wcielenia się w kultową postać stworzoną przez Dr. Seussa. Aktor stworzył jedną z najbardziej charakterystycznych kreacji swojej kariery, a jego interpretacja Grincha do dziś pozostaje dla wielu widzów definitywną wersją bohatera. Choć umowa nie została jeszcze oficjalnie sfinalizowana, twórcy liczą na powrót gwiazdy do projektu.
Kolejnym wielkim nazwiskiem związanym z planowaną kontynuacją jest Ron Howard. Reżyser odpowiadał za sukces filmu z 2000 roku i według obecnych planów ponownie miałby stanąć za kamerą. Howard będzie również producentem projektu wraz ze swoim wieloletnim współpracownikiem Brianem Grazerem. Powrót obu twórców sugeruje, że studio chce zachować stylistykę i klimat oryginalnej produkcji.
Nowy film otrzymał już zespół scenarzystów. Nad historią pracują Alec Berg, Jeff Schaffer oraz David Mandel – twórcy znani przede wszystkim z takich produkcji jak Barry, Dolina Krzemowa, Pohamuj entuzjazm czy Figurantka. Co ciekawe, cała trójka ma już doświadczenie z adaptacjami twórczości Dr. Seussa.
Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta.
Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe
Po spektakularnym sukcesie filmu „100 dni do matury”, który przyciągnął do kin ponad milion widzów, nadchodzi nowa odsłona historii uwielbianych bohaterów.
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