Jim Carrey może wrócić jako Grinch. Powstaje kontynuacja świątecznego hitu sprzed 25 lat

Po latach spekulacji Universal pracuje nad sequelem filmu Grinch: świąt nie będzie. Według informacji branżowych Jim Carrey prowadzi rozmowy dotyczące powrotu do swojej kultowej roli, a za kamerą ponownie miałby stanąć Ron Howard.

Dla wielu widzów trudno wyobrazić sobie okres świąteczny bez zielonego zrzędy z Ktosiowa. Grinch: świąt nie będzie z 2000 roku od dawna należy do grona najbardziej rozpoznawalnych bożonarodzeniowych produkcji i regularnie wraca na listy najchętniej oglądanych filmów w okresie świąt. Teraz wszystko wskazuje na to, że historia może doczekać się pełnoprawnej kontynuacji. Po ćwierćwieczu od premiery oryginału Universal i Imagine Entertainment rozwijają projekt nowego filmu osadzonego w świecie Grincha.

Jim Carrey negocjuje powrót do roli Grincha

Według informacji ujawnionych przez branżowe media, Jim Carrey prowadzi rozmowy dotyczące ponownego wcielenia się w kultową postać stworzoną przez Dr. Seussa. Aktor stworzył jedną z najbardziej charakterystycznych kreacji swojej kariery, a jego interpretacja Grincha do dziś pozostaje dla wielu widzów definitywną wersją bohatera. Choć umowa nie została jeszcze oficjalnie sfinalizowana, twórcy liczą na powrót gwiazdy do projektu.

Kolejnym wielkim nazwiskiem związanym z planowaną kontynuacją jest Ron Howard. Reżyser odpowiadał za sukces filmu z 2000 roku i według obecnych planów ponownie miałby stanąć za kamerą. Howard będzie również producentem projektu wraz ze swoim wieloletnim współpracownikiem Brianem Grazerem. Powrót obu twórców sugeruje, że studio chce zachować stylistykę i klimat oryginalnej produkcji.

Za scenariusz odpowiadają twórcy Barry i Figurantki

Nowy film otrzymał już zespół scenarzystów. Nad historią pracują Alec Berg, Jeff Schaffer oraz David Mandel – twórcy znani przede wszystkim z takich produkcji jak Barry, Dolina Krzemowa, Pohamuj entuzjazm czy Figurantka. Co ciekawe, cała trójka ma już doświadczenie z adaptacjami twórczości Dr. Seussa.

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O czym jest film Grinch: Świąt nie będzie?

Na górskim szczycie, w ciemnej jaskini mieszka złośliwy Grinch, który nie cierpi świąt Bożego Narodzenia. Postanawia zepsuć je mieszkańcom leżącego w pobliżu miasteczka. Mała Cindy Lou chcę na własną rękę rozprawić się z Grinchem i jest gotowa zrobić wszystko, aby i on pokochał święta.

Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe