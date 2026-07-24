Johnny Depp powraca na ekran. Zobacz pierwszy zwiastun Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna

Po latach przerwy Johnny Depp wraca z jedną z najbardziej intrygujących ról w swojej karierze. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna – nowej interpretacji Charlesa Dickensa w reżyserii Ti Westa.

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń tegorocznego Comic-Conu w San Diego okazała się niespodziewana obecność Johnny’ego Deppa. Aktor pojawił się na scenie w kostiumie Ebenezera Scrooge’a, zapowiadając premierę pierwszego zwiastuna filmu Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna. Produkcja ma zadebiutować w kinach jeszcze przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia i zapowiada zupełnie nowe spojrzenie na klasyczną historię Charlesa Dickensa.

Pierwszy zwiastun już dostępny

Zaprezentowany materiał pokazuje, że Ebenezer Scrooge. Opowieść wigilijna stawia na charakterystyczną atmosferę filmów Ti Westa. Mroczna scenografia, stylizowane zdjęcia oraz niepokojący humor sprawiają, że produkcja wyraźnie odcina się od tradycyjnych świątecznych ekranizacji Opowieści wigilijnej. Film trafi do kin w okresie świątecznym, a jego pierwszy zwiastun został oficjalnie zaprezentowany podczas Comic-Conu w San Diego, gdzie Johnny Depp osobiście pojawił się na scenie, by zapowiedzieć swój powrót na wielki ekran.

Więcej informacji na Movies Room:

Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge i gwiazdroska obsada

W Ebenezerze Johnny Depp wciela się w kultowego Ebenezera Scrooge’a – zgorzkniałego samotnika, którego los odmienia seria nadprzyrodzonych wydarzeń. Twórcy zapowiadają jednak, że nie będzie to klasyczna ekranizacja Opowieści wigilijnej. Za reżyserię odpowiada Ti West, znany z takich filmów jak X, Pearl i MaXXXine. Scenariusz napisał Nathaniel Halpern, który przygotował zupełnie nową interpretację ponadczasowej opowieści Charlesa Dickensa.

Obok Johnny’ego Deppa na ekranie zobaczymy imponującą obsadę. W filmie występują: Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Tramell Tillman oraz Ian McKellen.

Twórcy nie zdradzają jeszcze wielu szczegółów fabularnych, jednak pierwszy zwiastun sugeruje znacznie mroczniejszy, bardziej gotycki klimat niż w większości dotychczasowych adaptacji.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe