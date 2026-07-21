Judyta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa! Powstanie kontynuacja Nigdy w życiu!

Katarzyna Grochola ujawniła, że trwają prace nad ekranizacją kontynuacji Nigdy w życiu! W Judytę ponownie wcielić ma się Danuta Stenka.

Nigdy w życiu! z 2004 roku jest jedną z najbardziej uwielbianych przez Polaków komedii romantycznych. Film od daty premiery zjednał sobie wierne grono fanów zarówno wśród starszego jak i młodszego pokolenia. Produkcja swojego czasu zyskała nawet drugie życie, dzięki mediom społecznościowym. Fani Nigdy w życiu! mogą już skakać z radości, ponieważ film o dalszych losach Judyty właśnie powstaje.

Trwają prace nad kontynuacją Nigdy w życiu!

Jeśli interesujecie się twórczością Katarzyny Grocholi, najpewniej wiecie, że parę miesięcy temu w mediach społecznościowych poinformowała ona, że kończy pisać książkę o dalszych losach Judyty. Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później na półki księgarń trafiło stosunkowo niedawno, ponieważ 25 marca 2026 roku. Dziś z kolei ujawniono, że książka doczeka się ekranizacji.

Grochola podczas programu Dzień Dobry Wakacje poinformowała, że prace nad ekranizacją Właśnie że tak są już na zaawansowanym etapie. Dodatkowo ujawniła, że zdjęcia do filmu mają rozpocząć niebawem, a w główną rolę ponownie wcieli się Danuta Stenka.

Pracuję na planie filmowym. Trzymajcie kciuki, bo za kilka dni padnie pierwszy klaps. Powstanie Właśnie że tak. Mogę zdradzić, że mamy cudowną ekipę, świetnych aktorów i mnóstwo dobrej energii. Główną rolę ponownie zagra Danuta Stenka.

Na chwilę obecną nie wiemy, kto wyreżyseruje film ani czy inni aktorzy powrócą do swoich ról. Data premiery także jest nieznana.

O czym opowiada książka Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później?

Wszyscy wiemy, że relacje z innymi ludźmi nie są łatwe. A najlepiej wie o tym Judyta. Czy tym razem będzie w stanie służyć radą, gdy wsparcia wymagać będzie jej własna córka? Czy Tosi uda się rozpocząć nowe życie? Czy matka Judyty w końcu będzie z niej zadowolona? Czy naprawdę z rodziną wychodzi się dobrze tylko na zdjęciu? Jak nie zwariować w tym wszystkim?

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: telemagazyn.pl/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Nigdy w życiu!