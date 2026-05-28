Jumanji: Open World z oficjalnym logo. Nowe spojrzenie na kolejną odsłonę serii
Marek Wasiński,
28 maja 2026
Do sieci trafiła właśnie specjalna grafika, przedstawiająca oficjalne logo najnowszej odsłony serii Jumanji, zatytułowanej Jumanji: Open World.
Popularna seria studia Sony, Jumanji, jeszcze w 2026 roku doczeka się trzeciej i zarazem finałowej odsłony. Najpopularniejsze gwiazdy powrócą w najnowszej części franczyzy, a teraz udostępniono nowe logo nadchodzącej produkcji.
Pierwsze spojrzenie na logo filmu
Finałowa część, oficjalnie zatytułowana Jumanji: Open World, zakończy sagę już w grudniu, gdy czwórka bohaterów wyruszy na swoją ostatnią przygodę. Tym razem nastolatkowie ze świata rzeczywistego oraz ich growe awatary połączą siły, gdy gra wideo wydostanie się poza konsolę i uwolni swój chaotyczny wirtualny świat w prawdziwych miastach i na przedmieściach. Nim jednak do tego dojdzie, opublikowano oficjalne logo filmu.
Logo, ujawnione przez Sony podczas prezentacji dla inwestorów i później udostępnione w sieci na platformie X, zachowuje charakterystyczną, wyrazistą stylistykę serii. Główny napis Jumanji posiada lekko postarzaną kamienną fakturę. Podtytuł Open World umieszczono bezpośrednio pod nim. Całość delikatnie podświetlają trzy świecące reflektory.
Co jeszcze wiemy o Jumanji: Open World?
Gwiazdy serii powracają w filmie do swoich ról. Dr. Xandera „Smoldera” Bravestone’a zagra Dwayne Johnson, Franklina „Mouse’a” Finbara Kevin Hart, profesora Sheldona „Shelly’ego” Oberona Jack Black, a Ruby Roundhouse Karen Gillan.
W filmie bohaterowie odkryją, że granica między światem gry a rzeczywistością została zniszczona. Opuszczą bujną zieloną dżunglę i trafią do „betonowej dżungli”, opanowanej przez ogromne nosorożce, gigantyczne jaszczurki i inne niebezpieczeństwa. Pierwszy zwiastun został pokazany za zamkniętymi drzwiami podczas CinemaCon w kwietniu. Studio jeszcze go nie opublikowało.
Jumanji: Open Worldtrafi do kin 25 grudnia 2026 roku. Reżyserem filmu ponownie jest Jake Kasdan, który współtworzył scenariusz wraz z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem — autorami scenariuszy dwóch poprzednich części, również wyreżyserowanych przez Kasdana.
