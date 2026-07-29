Jumanji: Wielka ucieczka z pierwszym zwiastunem! Dwayne Johnson i spółka ruszają na ostatnią przygodę

Sony Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Jumanji: Wielka ucieczka. Nadchodząca odsłona popularnej serii ma być finałem historii i po raz kolejny połączy na ekranie Dwayne’a Johnsona, Kevina Harta, Karen Gillan oraz Jacka Blacka.

Sony Pictures opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu Jumanji: Wielka ucieczka, który trafi do kin w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Materiał zapowiada największą i najbardziej widowiskową odsłonę serii, a jednocześnie sugeruje, że będzie to ostatnia część obecnej sagi.

Jumanji wydostaje się do prawdziwego świata

Zwiastun zdradza, że wydarzenia filmu rozpoczną się niedługo po zakończeniu Jumanji: Następny poziom. Bohaterowie szybko odkrywają, że zagrożenie nie pozostało zamknięte wewnątrz gry. Tym razem to świat Jumanji przenika do rzeczywistości, a jego mieszkańcy oraz niebezpieczne stworzenia trafiają do prawdziwego świata.

To oznacza zupełnie nowe wyzwania dla dobrze znanych awatarów. Smolder Bravestone, Shelly Oberon, Mouse Finbar i Ruby Roundhouse będą musieli odnaleźć się poza światem gry, co prowadzi do wielu komediowych sytuacji, ale również zapowiada widowiskową walkę o ostateczne zakończenie historii.

Powraca gwiazdorska obsada

W głównych rolach ponownie zobaczymy Dwayne’a Johnsona, Jacka Blacka, Kevina Harta oraz Karen Gillan. Do swoich ról wracają również Alex Wolff, Madison Iseman, Morgan Turner, Ser’Darius Blain, Rhys Darby, Nick Jonas, Danny DeVito, Awkwafina i Marin Hinkle.

Obsadę uzupełniają także Brittany O’Grady, Dan Hildebrand, Jack Jewkes, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris, Burn Gorman oraz Nasim Pedrad.

Za reżyserię ponownie odpowiada Jake Kasdan, który współtworzył również scenariusz wraz z Jeffem Pinknerem i Scottem Rosenbergiem.

Więcej informacji na Movies Room:

Jak radziły sobie filmy z serii?

Pierwszy film Jumanji wszedł do kin w 1995 roku z Robinem Williamsem i Kirsten Dunst w rolach głównych. Obraz zarobił 262,8 miliona dolarów na całym świecie, co było świetnym wynikiem w tamtych czasach.

W nowej odsłonie w 2017roku film „Jumanji: Przygoda w Jungli” pokazał jak życie czworga niespodziewanych przyjaciół zmienia się, gdy zostali wciągnięci w pełen przygód świat Jumanji. A wszystko przez to, że odkryli starą konsolę gier wideo, a na niej oldschoolową grę. A że gra jest bardzo fajna, to ich wciągnęła. Dosłownie! Zamieniają się w awatary postaci, którymi zdecydowali się być w grze. Szybko orientują się, że to nie oni grają w Jumanji. To Jumanji gra nimi. Film zarobił 962,5 mln dolarów.

Następnie w 2019 roku mogliśmy obejrzeć dalsze losy czworga nastolatków ocalałych z dżungli w przeboju „Jumanji: Następny poziom”, który to zarobił kolejne 801,6 mln dolarów.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe