Kaylee Hottle nie żyje. 19-letnia gwiazda filmów Godzilla vs Kong zmarła w wypadku

Z przykrością informujemy, że nie żyje Kaylee Hottle. 19-letnia aktorka szerokiej publiczności dała się poznać w należących do MonsterVerse filmów Godzilla vs. Kong i Godzilla i Kong: Nowe Imperium.

Pochodząca z USA Hottle pochodziła z wielopokoleniowej rodziny niesłyszących i sama była osobą niesłyszącą oraz porozumiewającą się amerykańskim językiem migowym. Najbardziej znana była z roli adpotowanej przez doktor Andrews (Rebecca Hall) głuchej sieroty o imieniu Jia, która nawiązuje silną więź z Kongiem. Jej postać była potomkinią plemienia Iwi zamieszkującego Pustą Ziemię i Wyspę Czaszki. Hottle wystąpiła w dwóch filmach MonsterVerse – Godzilla vs. Kong oraz Godzilla i Kong: Nowe Imperium. Za występ w drugim z nich w 2025 roku otrzymała nominację do Saturna w kategorii najlepsza kreacja młodego aktora lub aktorki.

Kaylee Hottle zginęła w tragicznym wypadku samochodowym

O śmierci Kaylee Hottle poinformował Joshua Hottle za pośrednictwem internetowego streama. Ojciec urodzonej w 2007 roku aktorki ujawnił, że jego córka była ofiarą tragicznego wypadku samochodowego w amerykańskim Frederick w stanie Maryland. Serce aktorki zatrzymało się w trakcie transportu do szpitala.

Smutną informację potwierdziła również Texas School for the Deaf, do której uczęszczała Hottle.

Z głębokim smutkiem dzielimy się druzgocącą wiadomością, że jedna z naszych uczennic ostatniej klasy TSD, Kaylee Hottle, zginęła tragicznie wczoraj w wypadku samochodowym w Frederick w stanie Maryland. Nasze myśli są z rodziną Kaylee, przyjaciółmi, kolegami z klasy i wszystkimi, którzy znali ją i kochali w tym niezwykle trudnym czasie.

źródło: TMZ / ilustracja: materiały prasowe