Kevin Feige odpowiada na zarzuty wobec Doktora Dooma. „Tak samo było z Thanosem”

Czy Marvel zbyt późno wprowadza Doktora Dooma? Tak uważa część fanów Marvel Cinematic Universe, którzy porównują sytuację nowego głównego złoczyńcy do budowanego przez lata Thanosa. Szef Marvel Studios Kevin Feige nie zgadza się z tymi opiniami i przekonuje, że pamięć o Sadze Nieskończoności zniekształca sposób, w jaki odbierany jest rozwój tamtej postaci.

Podczas San Diego Comic-Con Kevin Feige odniósł się do jednej z najczęściej powracających dyskusji wśród fanów Marvel Cinematic Universe. Wielu widzów uważa, że Doktor Doom, którego zagra Robert Downey Jr., nie otrzymał odpowiedniego wprowadzenia przed wydarzeniami z filmu Avengers: Doomsday. Zdaniem prezesa Marvel Studios podobne zarzuty można było kiedyś postawić również Thanosowi.

Kevin Feige: „Thanos nie był budowany tak długo, jak się wydaje”

Feige stwierdził, że z biegiem lat wielu fanów zaczęło wyolbrzymiać rolę Thanosa przed premierą Avengers: Wojny bez granic. Według niego postać przez długi czas pojawiała się jedynie epizodycznie.

Tak jak z Doomem, tak samo było z Thanosem. Budowanie Thanosa urosło w głowach ludzi przez lata. Siedział na krześle w scenie po napisach, wyciągnął Rękawicę Nieskończoności i powiedział: „Zrobię to sam”. Przez chwilę nakrzyczał też na Ronana przez ekran. To właściwie wszystko. Thanos nie był budowany tak długo, jak się wydaje.

Szef Marvel Studios przypomniał również, że przed premierą Wojny bez granic Internet pełen był żartów przedstawiających Thanosa jako złoczyńcę, który przez lata jedynie siedział na swoim tronie i nic nie robił. Jak podkreślił, dopiero Avengers: Wojna bez granic miało być prawdziwym przedstawieniem tej postaci szerokiej publiczności. Według Feigego podobną funkcję ma pełnić Avengers: Doomsday w przypadku Doktora Dooma.

Widzowie nie zgadzają się z argumentacją

Słowa producenta szybko wywołały dyskusję w mediach społecznościowych. Część fanów uważa, że porównanie nie oddaje różnic pomiędzy obiema postaciami.

Znany insider Daniel Richtman napisał, że problem nie polegał na liczbie scen z Thanosem, lecz na jego wpływie na wydarzenia całej Sagi Nieskończoności.

Chyba nie mówi tego poważnie. Nie chodzi o to, co sam Thanos robił na ekranie, ale o wpływ, jaki wywierał na całą Sagę Nieskończoności.

Podobnego zdania był również jeden z użytkowników serwisu X, który zwrócił uwagę, że obecność Gamory i Nebuli już wcześniej budowała mitologię Thanosa. Przypomniał także, że to właśnie Tytan stał za wysłaniem Lokiego na Ziemię w pierwszych Avengers, dzięki czemu jego wpływ na wydarzenia MCU był odczuwalny, nawet jeśli nie pojawiał się często na ekranie.

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Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Premiera już w grudniu

Za reżyserię Avengers: Doomsday odpowiadają Anthony i Joe Russo, twórcy Avengers: Wojny bez granic oraz Avengers: Koniec gry. Scenariusz napisał Stephen McFeely, który również pracował przy największych hitach Marvel Studios. Film trafi do kin 18 grudnia i będzie jednym z najważniejszych wydarzeń filmowych roku. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza zapowiedź to dopiero początek kampanii promocyjnej, a podczas San Diego Comic-Con Marvel może ujawnić kolejne materiały oraz nowe informacje dotyczące przyszłości Marvel Cienamtic Universe i filmu Avengers: Secret Wars.

Źródło: x.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe