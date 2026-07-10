Kinowa Lalka otrzymała oficjalny plakat

W sieci opublikowano pierwszy plakat nadchodzącej adaptacji Lalki. Na plakacie nie mogło zabraknąć Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego.

Wielkimi krokami zbliża się premiera kinowe Lalki. Adaptacja powieści Bolesława Prusa w kinach ukaże się już 30 września. Film będzie musiał powalczyć z serialową Lalką, która na Netflixie zadebiutuje 16 września. Jesteśmy bardzo ciekawi, która produkcja okaże się lepsza i przyciągnie więcej widzów.

Lalka z oficjalnym plakatem

Na oficjalnym koncie filmu na Instagramie opublikowano pierwszy plakat nadchodzącej Lalki. Bez dwóch zdań wyróżnia się on na tle typowych plakatów polskich filmów, w których przeważnie dominuje białe tło. Na materiale znalazły się najważniejsze postacie, czyli Stanisław Wokulski, Izabela Łęcka oraz Ignacy Rzecki.

Epicka ekranizacja kultowej powieści Bolesława Prusa

Lalka to zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda Chłopów – Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Nowa ekranizacja Lalki to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą.

Za Lalką stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski, którego film Niebezpieczni dżentelmeni był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel – Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo – zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: instagram.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne