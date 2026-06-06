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Kolejna gwiazda w obsadzie Caine. Bill Nighy w tajemniczej roli

Marek Wasiński, 6 czerwca 2026

Do obsady nowego spin-offu serii John Wick, wstępnie zatytułowanego Caine, dołączył właśnie brytyjski aktor, Bill Nighy.

Po debiucie postaci w filmie John Wick 4, Donnie Yen ponownie wcieli się w niewidomego zabójcę. Co więcej, stanie za kamerą jako reżyser filmu. Zdjęcia rozpoczęły się w kwietniu, a ostatnio zaczęły pojawiać się nowe informacje na temat członków jego obsady. Właśnie poznaliśmy kolejnego z nich.

W kogo wcieli się Bill Nighy?

Według informacji The Hollywood Reporter, do obsady filmu Caine dołączył Bill Nighy. Szczegóły dotyczące jego roli pozostają jednak tajemnicą. Brytyjczyk jest czwartym oficjalnie ogłoszonym aktorem w nadchodzącym projekcie.

W maju 2025 roku, miesiąc po zapowiedzi spin-offu, potwierdzono powrót Rina Sawayama w roli Akiry, który również zadebiutował w John Wick 4. W ubiegłym miesiącu ogłoszono, że pierwszym nowym członkiem uniwersum będzie Dacre Montgomery. Z kolei kilka dni temu do obsady dołączył także Mason Thames.

Co jeszcze wiemy o Caine?

Donnie Yen opracował historię filmu wspólnie z Chadem Stahelskim, reżyserem głównej serii John Wick i producentem pierwszego kinowego spin-offu franczyzy, Ballerina z Ana de Armas w roli głównej. Scenariusz napisali Mattson Tomlin i Robert Askins. Producentami filmu są Stahelski, sam John Wick, czyli Keanu Reeves, a także wieloletni opiekunowie franczyzy: Basil Iwanyk, Erica Lee i John Saunders.

Caine został przedstawiony w John Wick 4 jako jeden ze starych przyjaciół głównego bohatera. On również porzucił życie płatnego zabójcy. Został jednak zmuszony do powrotu do akcji i polowania na Johna w zamian za bezpieczeństwo swojej córki.

Historia doprowadziła do pojedynku między dawnymi przyjaciółmi. Obaj odnieśli ciężkie obrażenia. Kiedy Marquis Vincent Bisset de Gramont postanowił sam zadać ostateczny cios, John zastrzelił go swoim ostatnim strzałem, uwalniając zarówno siebie, jak i Caine’a spod władzy Wysokiego Stołu.

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Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe

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Marek Wasiński

Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.

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