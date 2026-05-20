Kolejna muzyczna biografia w przygotowaniu. Co wiemy o Billy & Me?

Po finansowym sukcesie filmowej biografii Michaela Jacksona pojawiły się plany na produkcję o kolejnej legendzie muzyki rozrywkowej, zatytułowaną Billy & Me.
W ostatnich latach, biografie światowej sławy piosenkarzy i zespołów muzycznych osiągnęły ogromy sukces. Bohemian Rhapsody i Michael pokazały, że fani są zainteresowani produkcjami o życiu ich muzycznych ulubieńców. Kolejną legendą, której filmowa historia ma trafić na wielki ekran jest Billy Joel.
John Ottman o Billy & Me
Filmowiec John Ottman, główny montażysta przy filmie Michael, planuje wyreżyserować Billy & Me. Pełnometrażowa produkcja ma być poświęcona wczesnym latom kariery Billy’ego Joela. Biografia ma częściowo skupiać się na drodze Joela do sławy w okresie poprzedzającym wydanie utworu Piano Man z 1973 roku. Piosenka ta uczyniła wokalistę i pianistę rozpoznawalnym na całym świecie.
Historia ma zostać opowiedziana głównie z perspektywy Irwina Mazura, pierwszego menedżera Joela. Prowadził on karierę muzyka od 1966 roku aż do podpisania przez muzyka dużego kontraktu z Columbia Records w 1972 roku.
Kolejną prawdziwą postacią, która ma pojawić się w filmie, jest perkusista Jon Small — wieloletni przyjaciel Joela — który dołączył do projektu jako konsultant, współproducent wykonawczy oraz reżyser drugiej ekipy. Zarówno Mazur, jak i Small przekazali twórcom prawa do wykorzystania historii swojego życia.
Prawne problemy z realizacją projektu
Projekt Billy & Me ma poważny problem. Nie posiada osobistej zgody Billy’ego Joela. W związku z tym, twórcy nie dysponują prawami do jego historii życia, ani możliwością wykorzystania jego muzyki. W oświadczeniu przekazanym Variety przedstawiciel Joela ostrzegł, że kontynuowanie projektu może wiązać się z konsekwencjami prawnymi.
Od 2021 roku zaangażowane strony były oficjalnie informowane, że nie posiadają praw do historii życia Billy’ego Joela i nie będą w stanie uzyskać praw muzycznych niezbędnych do realizacji tego projektu. Billy Joel nie autoryzował, ani nie wspierał tego projektu w żadnym zakresie, a każda próba kontynuowania prac bez jego zgody byłaby błędem zarówno pod względem prawnym, jak i zawodowym.
Nie wiadomo jeszcze, jak dużą rolę Billy Joel odegra w samym filmie, jednak twórcy sugerują, że będzie on istotną częścią historii, którą określają jako zgodną z faktami.
To najbardziej szczery, poruszający i autentyczny obraz wczesnego życia Billy’ego oraz jego drogi do zostania jednym z najwybitniejszych głosów muzycznych naszych czasów. Billy & Me opiera się na prawdzie, zostało stworzone z troską i wykorzystuje wiedzę ludzi, którzy naprawdę znają i kochają Billy’ego. Jako ktoś, kto był przy nim od samego początku, mogę powiedzieć, że scenariusz oddaje nie tylko muzykę, ale też przyjaźnie, trudności, humor i twórczą energię, które definiowały tamte lata.
Więcej o filmach na Movies Room:
Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe
Marek Wasiński
Miłośnik filmów, kultury japońskiej, Marvela i wszelkiej maści science-fiction. Autor bloga Z innego świata.