Kolejne nazwisko w obsadzie nowego filmu twórców Wszystko wszędzie naraz 

Niezatytułowany projekt twórców Wszystko wszędzie naraz powiększył się o nowe nazwisko. Aktor w przeszłości wcielał się m.in. w młodego Tony’ego Soprano.

Ostatnie dni były niezwykle owocne dla nowego filmu Daniela Kwana i Daniela Scheinerta. Twórcom bowiem udało się dodać kilka nazwisk do obsady projektu. Na ekranie zobaczymy m.in. Sandrę Oh (Chirurdzy), Charlesa Meltona (Riverdale) i Seana Kaufmana (Tego lata stałam się piękna). Oprócz nich w filmie pojawi się także Matt Damon, który wcielić ma się w ojca jednego z głównych bohaterów. Teraz wiemy, kto jeszcze wystąpi u ich boku.

Nowe nazwisko w obsadzie

Jak donosi magazyn Deadline nowy film twórców Wszystko wszędzie naraz powiększył się właśnie o nowe nazwisko. Michael Gandolfini dołączył właśnie do niezatytułowanego projektu duetu Danielów. Niestety nie wiemy, w jaką konkretnie postać miałby się wcielić aktor. Gandolfini’ego kojarzyć można z takich produkcji jak Wszyscy święci New Jersey, Daredevil: Odrodzenie czy Bob Marley: One love. Warto także podkreślić, że jest on synem Jamesa Gandolfini’ego, czyli słynnego Tony’ego Soprano.

Wszystko, co do tej pory wiadomo o projekcie

Fabuła filmu skupiać ma się wokół grupy pięciu nastolatków. Według doniesień ma również dotyczyć globalnego ocieplenia, podróży w czasie, a także potencjalnego wątku superbohaterskiego. Akcja toczyć ma się na dwóch płaszczyznach czasowych: jednej osadzonej w latach 80. i drugiej we współczesności. Pierwsza z nich skupić ma się właśnie na wspomnianej grupie nastolatków.

Swojego czasu Daniel Kwan zdradził, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. Budżet filmu wynosić ma aż 150 mln dolarów. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się już tego lata.

Premiera niezatytułowanego jeszcze projektu została zaplanowana na 19 listopada 2027 roku.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

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Źródło: deadline.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Wszystko wszędzie naraz