Kolejny aktor w Man of Tomorrow. Do obsady dołącza Sinqua Walls

Właśnie poznaliśmy nazwisko kolejnego aktora, który pojawi się w przygotowywanym sequelu filmu Superman, zatytułowanym Man of Tomorrow.

Choć już niebawem do kin wchodzi film Supergirl, fani DCU już wypatrują kolejnej wielkiej produkcji DC Studios, którą będzie kontynuacja zeszłorocznego letniego hitu, pt. Superman. Zdjęcia na planie już ruszyły, ale jego obsada wciąż nabiera kształtów. Teraz, dowiedzieliśmy się, że zasili ją kolejny aktor.

W kogo może wcielić się Walls?

Według informacji serwisu The Hollywood Reporter, Sinqua Walls dołączył właśnie do obsady filmu Man of Tomorrow. Na ten moment nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących postaci, którą ma zagrać Walls.

Pojawiło się już wiele spekulacji na temat tego, kogo Walls może zagrać w filmie. Jedna z nich sugeruje nową wersję Cyborga w DCU. Inni internauci zwracają uwagę na sformułowanie użyte w raporcie castingowym, według którego szczegóły są przechowywane w „sejfie wyłożonym ołowiem” („lead lined safe”). To może sugerować, że Walls wcieli się w Johna Henry’ego Ironsa, znanego także jako Steel. W komiksach John Henry Irons jest inżynierem, który buduje zbroję o mocach przypominających Supermana.

Pojawiły się także spekulacje, że Walls może zagrać jednego z komiksowych złoczyńców. W tym przypadku mów się o postaci Metallo, którego moce obejmują bycie źródłem energii Kryptonitu, a tym samym zagrożeniem dla Supermana.

Co wiadomo o Superman: Man of Tomorrow?

Superman: Man of Tomorrow to kolejny film z uniwersum DCU w reżyserii i według scenariusza Jamesa Gunna, który do kin trafić ma 9 lipca 2027 roku. W sequelu Superman i Lex Luthor – dotychczasowi wrogowie – połączą siły, aby pokonać zagrożenie ze strony superinteligentnego cyborga Brainiaca.

Role z pierwszego filmu powtórzą David Corenswet (Clark Kent/Superman), Nicholas Hoult (Lex Luthor), Rachel Brosnahan (Lois Lane), Isabel Merced (Hawkgirl), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) i Maria Gabriela de Faria (Inżynierka). W obsadzie znaleźli się również Adria Arjona (Maxima), Aaron Pierre (John Stewart/Zielona Latarnia), Milly Alcock (Supergirl), Frank Grillo (Ricka Flaga senior) oraz Lars Eidinger jako Brainiac.

Źródło: ComicBook.com / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe