Koniec zdjęć na planie filmu Egzorcysta. Reboot trafi do kin w marcu 2027 roku

Według najnowszych informacji, zakończyły się już zdjęcia na planie nowej odsłony filmu Egzorcysta, w reżyserii Mike’a Flanagana.

W ostatnich latach powroty klasyków stały się normą. Dotyczy to również kina grozy. Nie tak dawno mieliśmy okazję zobaczyć nowe odsłony Krzyku i Oszukać przeznaczenie. W przyszłym roku na ekrany kin trafi nowa wersja kolejnego z klasyków horroru. Właśnie dowiedzieliśmy się bowiem, że aktorzy zakończyli już pracę na planie filmu Egzorcysta.

Zdjęcia do filmu zakończone

Zdjęcia do nowego filmu w reżyserii Mike’a Flanagana zostały oficjalnie zakończone. Na Instagramie reżyser poinformował o zakończeniu zdjęć, publikując grafikę przedstawiającą odwrócony fioletowy krzyż i podpis:

To koniec zdjęć. To było niesamowite doświadczenie. Jestem na zawsze wdzięczny tej wyjątkowej obsadzie i ekipie filmowej!

Aktualizacja pojawiła się zaledwie kilka miesięcy po ogłoszeniu, w połowie marca, że produkcja oficjalnie ruszyła. Film produkują Mike Flanagan, David Robinson oraz Jason Blum z Blumhouse Productions. Będzie to siódmy film z serii. Reżyser będzie miał okazję ponownie współpracować z kilkoma ze swoich stałych aktorskich partnerów (Linklater, Pajak, Ejiofor). Pierwszy raz miał jednak szansę na pracę ze Scarlett Johansson.

Mike Flanagan’s ‘THE EXORCIST’ has officially wrapped filming. 🎬



Starring Scarlett Johansson, Jacobi Jupe, Laurence Fishburne, Diane Lane, Chiwetel Ejiofor, Sasha Calle and more.



Releasing in theaters on March 12, 2027. pic.twitter.com/GlVHDs0Do3 — Film Crave (@_filmcrave) June 10, 2026

Co jeszcze wiemy o filmie Egzorcysta?

Flanagan odpowiada zarówno za reżyserię, jak i scenariusz horroru. W jego obsadzie znaleźli się m.in. Scarlett Johansson, Diane Lane, Jacobi Jupe, Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, Sasha Calle, John Leguizamo, Rahul Kohli, Hamish Linklater, Benjamin Pajak, Carl Lumbly, Carla Gugino, John Gallagher Jr., Gil Bellows, Samantha Sloyan oraz Kate Siegel.

Premiera kinowa filmu została zaplanowana na 12 marca 2027 roku. Produkcja opowie zupełnie nową, samodzielną historię, która ma na nowo uruchomić franczyzę grozy, zamiast bezpośrednio kontynuować wydarzenia z poprzednich części. Początkowo planowano, że kolejna odsłona cyklu będzie kontynuacją filmu Egzorcysta: Wyznawca, jednak projekt ten został anulowany na rzecz nowej interpretacji przygotowanej przez Flanagana.

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Źródło: ScreenRant / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe