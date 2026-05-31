Koniec zdjęć na planie What Happens at Night. Co wiemy o nowym filmie Scorsese?

Fanów twórczości Martina Scorsese z pewnością ucieszy fakt, że właśnie zakończyły się zdjęcia na planie jego najnowszego filmu, What Happens At Night.

Legendarni holywoodzcy reżyserzy nie robią się młodsi. Dlatego każda informacja o ich nowych produkcjach cieszy się dużym zainteresowaniem ich fanów. Wśród tych legend znajdziemy między innymi Martina Scorsese. Reżyser ostatnio pracował nad swoją najnowszą produkcją, w której ponownie połączy siły z Leonardo DiCaprio. Teraz wiemy już, że prace na jego planie dobiegły końca.

Koniec zdjęć na planie filmu

Jak poinformował branżowy insider, serwis Puck, zdjęcia do najnowszego filmu w reżyserii Martina Scorsese, zostały oficjalnie zakończone. Nadchodzący psychologiczny thriller z udziałem Leonardo DiCaprio będzie już siódmą współpracą aktora ze słynnym reżyserem.

Trzy lata po swoim ostatnim wspólnym filmie, nominowanym do Oscara, Czas krwawego księżyca, DiCaprio i Scorsese ponownie łączą siły przy projekcie, który dla wielu widzów zapowiada się jako ich najbardziej ambitne przedsięwzięcie do tej pory. Zakończenie zdjęć do filmu oznacza, że teraz projekt przejdzie do postprodukcji, o ile później nie pojawią się jeszcze jakieś dokrętki. To dobre informacje dla fanów amerykańskiego reżysera, który mimo 83 lat na karku wciąż angażuje się w kolejne projekty.

Martin Scorsese’s ‘WHAT HAPPENS AT NIGHT’ has wrapped production.



Starring Leonardo DiCaprio and Jennifer Lawrence. pic.twitter.com/BEBk3ABydj — Film Updates (@FilmUpdates) May 30, 2026

Wszystko co wiemy o What Happens At Night

W połowie września zeszłego roku portal Deadline poinformował, że Martin Scorsese zekranizuje powieści grozy What Happens at Night. Za scenariusz nowego filmu odpowiada Patrick Marber, scenarzysta nominowany do Oscara za Notatki o skandalu. Zdjęcia do What Happens at Night wykona wieloletni współpracownik Scorsese Rodrigo Prieto.

Za produkję odpowiadać będzie Apple Original Films we współpracy ze Studiocanal, które w 2023 roku nabyło prawa do ekranizacji powieści Petera Camerona. Warto przypomnieć, że Apple ma już na koncie takie produkcje jak Czas krwawego księżyca, realizowany wspólnie z Paramount Pictures.

What Happens at Night opowiada historię amerykańskiej pary. Dwójka bohaterów podróżuje do odległego, ośnieżonego miasteczka w Europie. Tam zamierzają odebrać dziecko, które chcą adoptować. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, gdzie spotykają ekscentrycznych mieszkańców.

Źródło: CBR / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe