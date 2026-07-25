Kosmiczne jaja 2 podbiły Comic-Con! Mel Brooks i Rick Moranis wracają, a Marvel stał się celem żartów

Kosmiczne jaja 2 zaliczyły jedno z najbardziej nietypowych wejść na tegorocznym San Diego Comic-Con. Amazon MGM Studios przygotowało widowiskową prezentację, która sparodiowała legendarne panele Marvel Studios w Hall H, a publiczność mogła zobaczyć powrót Ricka Moranisa oraz wiadomość od samego Mela Brooksa.

San Diego Comic-Con od lat słynie z efektownych prezentacji największych hollywoodzkich produkcji, jednak tym razem to nie superbohaterowie znaleźli się w centrum uwagi. Kosmiczne jaja 2, kontynuacja kultowej parodii science fiction z 1987 roku, postawiła na humor już podczas samego panelu. Twórcy przygotowali widowisko pełne odniesień do popkultury, a największym celem żartów okazało się… Marvel Studios.

Marvel dostał własną parodię

Amazon MGM Studios rozpoczęło prezentację od efektownego wykorzystania wszystkich ekranów otaczających publiczność w Hall H. Podobnie jak przed laty Marvel prezentował kolejne fazy swojego kinowego uniwersum, tak twórcy Kosmicznych jaja 2 zaprezentowali fikcyjne… jedenaście faz serii Kosmiczne jaja.

Na ekranach pojawiły się kolejne fazy rozwoju franczyzy, wśród których nie zabrakło musicali oraz projektów bez dat premiery. Była to wyraźna parodia słynnych prezentacji Marvel Studios z lat 2019 i 2022, która spotkała się z entuzjastyczną reakcją zgromadzonej publiczności. Podczas panelu Josh Gad nie odmówił sobie również kolejnego żartu, odpowiadając na pytanie o film, który chciałby sparodiować.

Stworzylibyśmy naprawdę dziwnego Blade’a. Może wtedy w końcu by powstał.

Fresh off the Hall H stage at #SDCC, introducing the Whole Almighty (A) Schwartz (S) Saga (S) — one A.S.S.whole stretched across 11 phases of #Spaceballs. pic.twitter.com/li3GxWDWJH — Spaceballs (@SpaceballsFilm) July 25, 2026

Kosmiczne jaja 2 w 2027 roku

Uczestnicy Comic-Conu mogli zobaczyć rozszerzony materiał promocyjny, dłuższy od tego pokazanego wcześniej podczas CinemaCon. Znalazły się w nim między innymi Mel Brooks jako Yogurt, Keke Palmer, Lewis Pullman, Daphne Zuniga powracająca jako królowa Vespa oraz kolejna porcja charakterystycznego dla serii humoru. Choć zwiastun nie został udostępniony publicznie, prezentacja skutecznie przypomniała fanom, że seria wraca po niemal czterech dekadach od premiery oryginału. Film Kosmiczne jaja 2 trafi do kin 23 kwietnia 2027 roku.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe