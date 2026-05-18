Król może być tylko jeden! Michael przekroczył 700 mln dolarów w box office  

Michael wciąż wyśmienicie radzi sobie w box office. Film w miniony weekend powrócił na pozycję lidera w USA.

Biografia o słynnym muzyku jest jednym z najlepiej zarabiających filmów tego roku. Produkcja w sam weekend otwarcia zarobiła aż 97 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i ponad 217 milionów globalnie. Michael tym samym, zaliczył najlepsze otwarcie w historii wśród biografii. Przebił takie produkcje jak Oppenheimer czy Bohemian Rhapsody. Szał na Michaela Jacksona po paru tygodniach od premiery wciąż trwa.

Michael królem box office

Diabeł ubiera się u Prady 2 w miniony weekend w USA stracił pozycję lidera. Przegoniła go biografia o Michaelu Jacksonie. Film na terenie Stanów Zjednoczonych zarobił 26,1 mln dolarów oraz 57,7 mln z rynków globalnych. Dzięki tym 83,8 mln tytułu przekroczył próg 700 mln dolarów. Michael jest zatem nie tylko Królem Popu, ale także królem box office.

Wszystko co do powinniście wiedzieć przed seansem

Reżyserią filmu zajmuje się Antoine Fuqua, znany z takich produkcji jak Bez litości i Dzień próby. Autorem scenariusza jest John Logan, trzykrotny nominowany do Oscara scenarzysta. Producentem projektu jest Graham King, który wcześniej pracował m.in. przy Bohemian Rhapsody.

Główną rolę Michaela Jacksona zagra jego siostrzeniec Jaafar Jackson, dla którego jest to jedna z pierwszych dużych ról aktorskich. Obsada filmu obejmuje również kilku innych aktorów wcielających się w ważne postacie z życia muzyka. W obsadzie znaleźli się m.in. Colman Domingo jako ojciec Jacksona, Nia Long jako matka Katherine Jackson, Miles Teller w roli prawnika Johna Branci oraz Laura Harrier jako Suzanne de Passe, osobę z branży muzycznej. Młodszą wersję Michaela zagra Juliano Krue Valdi.

Fabuła filmu obejmuje całe życie Michaela Jacksona, od dzieciństwa i pierwszych występów w zespole The Jackson 5, przez początek kariery solowej, aż do okresu największej popularności i późniejszych lat jego życia. Film pokaże rozwój artystyczny Jacksona, proces powstawania jego najważniejszych albumów oraz drogę do pozycji jednego z najbardziej rozpoznawalnych muzyków na świecie. Istotną częścią historii są także relacje rodzinne, wpływ ojca na jego karierę oraz presja związana z wczesną sławą.

Więcej informacji na Movies Room: