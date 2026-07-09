Król potworów powraca. Godzilla Minus Zero z nową zapowiedzią

W sieci zadebiutowała nowy teaser filmu Godzilla Minus Zero. Król potworów znowu sieje strach.

Jeszcze w tym roku na ekranach kin ukaże się kontynuacja filmu z 2023 roku. Godzilla Minus Zero do kin w Japonii trafi 3 listopada 2026. W Ameryce Południowej zadebiutuje natomiast 3 dni później, 6 listopada. Data premiery produkcji nie jest przypadkowa. 3 listopada 1954 roku do kin w Japonii trafił pierwszy film o kultowym potworze.

W połowie kwietnia do sieci trafiła pierwsza zapowiedź filmu, która zdradziła ciekawą rzecz. Akcja Godzilla Minus Zero zostanie przeniesiona poza Japonię. W materiale można było bowiem zobaczyć, jak Król potworów zbliża się do Statuy Wolności.

Nowa zapowiedź Godzilla Minus Zero

W Internecie pojawiła się całkowicie nowy teaser filmu Godzilla Minus Zero. Z zapowiedzi można domyślić się, że bohaterowie produkcji najprawdopodobniej będą starali się zbombardować Godzillę, ale stwór tym razem będzie jeszcze bardziej potężny. Materiał ujawnił także, że Godzilla Minus Zero do polskich kin trafi 6 listopada. Czekacie na premierę filmu?

Oprócz zapowiedzi opublikowano także kilka zdjęć z filmu oraz plakat produkcji. Nawiązuje on stylem do plakatu znanego z filmu z 2023 roku. Materiały możecie znaleźć poniżej.

Wszystko, co do tej pory wiadomo o filmie

Fabuła filmu Godzilla Minus Zero będzie rozgrywać się w 1949 roku, czyli dwa lata po wydarzeniach przedstawionych w poprzedniej odsłonie. W centrum historii ponownie znajdzie się rodzina Shikishima, która stanie przed kolejnym, jeszcze większym wyzwaniem. Tym razem Godzilla ma osiągnąć większe rozmiary niż dotychczas, a jej destrukcyjny marsz skieruje się w stronę Nowego Jorku.

Za reżyserię filmu oraz scenariusz odpowiadać będzie ponownie Takashi Yamazaki. Będzie on także nadzorować efekty specjalne. Na ekranie ponownie zobaczymy Ryûnosuke Kamiki (Kôichi Shikishima) oraz Minami Hamabe (Noriko Ôishi). W filmie pojawią się także Miou Tanaka, Hidetaka Yoshioka i Kuranosuke Sasaki.

Więcej informacji na Movies Room:

Źródło: youtube.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne