Kulisy Supergirl wychodzą na jaw. To dlatego film okazał się klapą

Na światło wyszły kulisy produkcji Supergirl. Na myśl przychodzi jedno słowo, chaos.

Supergirl niestety nie powtórzyła sukcesu Supermena właściwie na żadnym polu. Najnowszy film DC zaliczył klapę finansową i artystyczną. Supergirl na chwilę obecną zarobiła 89 mln dolarów. Budżet produkcji z kolei wynosi 170 mln dolarów. Tytuł może niestety okazać się jedną z największych porażek kasowych tego roku.

Jeśli chodzi natomiast o odbiór filmu to zdania są dość podzielone. Fani w głównej mierze pozytywnie oceniają produkcję DC, ale krytycy na film patrzą w zupełnie inny sposób. Od tych drugich tytuł na portalu Rotten Tomatoes ma jedynie 54% pozytywnych opinii. W serwisie IMDb Supergirl zdobyła tylko 6.1 punktów na 10 możliwych.

Kulisy porażki Supergirl

The Hollywood Reporter przygotował specjalny artykuł, w którym zagłębia się w kulisy produkcji Supergirl. Jasno i wyraźnie widać, dlaczego najnowszy film DC Studios okazał się być niezbyt udany.

Największym problemem miały być różnice kreatywne pomiędzy reżyserem i producentem, czyli Craigiem Gillespie’em i Jamesem Gunnem. Jedno ze źródeł stwierdziło nawet, że:

Nie byli zgodni pod względem kreatywnym – to delikatne określenie tej sytuacji.

Zdjęcia do Supergirl zostały ukończone w maju 2025 roku i już jesienią Craig Gillespie miał zdawać sobie sprawę, że film nie wygląda tak jak powinien. Zimą odbyły się pokazy testowe filmu i niestety wypadły one słabo. Oceny widowni wahały się w okolicach 60-70 punktów (na 100 możliwych), co było niezadawalającym wynikiem. Później oczywiście starano się ratować film, zatrudniano nowe osoby, ale Gillespie miał czuć się coraz bardziej sfrustrowany całą sytuacją. Kolejne pokazy testowe po poprawkach niestety nie przyniosły wielu zmian.

Wszystko, co powinniście wiedzieć przed seansem

Film bazować będzie na bardzo cenionej miniserii komiksowej Supergirl: Woman of Tomorrow autorstwa Toma Kinga i ilustratorki Bilquis Evely, wydanej w 2021–2022 roku, która wyróżniała się mroczniejszym podejściem do postaci Kara Zor-El niż wcześniejsze odsłony tej bohaterki. Scenariusz do filmu napisała natomiast Ana Nogueira. Reżyserią filmu zajął się Craig Gillespie, znany z takich tytułów jak I, Tonya czy Cruella.

W centrum opowieści znajdzie się Kara Zor-El, kuzynka dobrze znanego Clark-a Kenta, której losy są znacznie bardziej brutalne i emocjonalne. W odróżnieniu od Supermana, który dorastał na Ziemi pod opieką kochających rodziców, Kara wychowywała się na wyrwanym fragmentu zniszczonej Kryptonu, obserwując śmierć swoich bliskich i cierpienie innych istot. Ta trauma ukształtowała ją jako postać twardszą i bardziej skomplikowaną, co ma być jednym z głównych motorów narracji filmu.

W tytułową rolę Supergirl wciela się Milly Alcock, aktorka znana z serialu Ród smoka. Obok niej w obsadzie znaleźli się m.in. Matthias Schoenaerts jako Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley jako Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz jako Zor-El (ojciec Kary), Emily Beecham jako Alura In-Ze (matka), a także Jason Momoa jako kultowy łowca nagród Lobo.

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Źródło: comicbookmovie.com/ Ilustracja wprowadzenia: Materiały promocyjne