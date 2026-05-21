Lalka jednym z najdroższych polskich filmów w historii

Lalka do tanich filmów zdecydowanie nie należy. Jest jedną z najdroższych polskich produkcji w historii.

Filmowa ekranizacja Lalki na wielki ekran trafi już najbliższej jesieni. Tytuł w kinach będzie można oglądać od 30 września 2026 roku. Zarówno materiały zza kulis, jak i twórcy filmu dawali jednoznacznie do zrozumienia, że Lalka jest produkcją z wielkim rozmachem, która zachwyci widownię. Budżet filmu zdaje się potwierdzać te słowa.

Ile kosztowała Lalka?

Jeśli na bieżąco śledziliście informacje związaną z filmową ekranizacją Lalki, to najpewniej wiecie, że jakiś rok temu podawano szacunkowy budżet produkcji. Mówiło się wtedy, że tytuł kosztować będzie jakieś 50 mln złotych. Okazuje się jednak, że kwota ta będzie znacząco wyższa.

Dorota Eberhardt z Kino Świat poinformowała, że budżet Lalki wyniósł jakieś 15 mln euro, czyli około 63 mln złotych. Będzie to zatem jeden z najdroższych filmów w historii polskiej kinematografii. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje Quo Vadis z kwotą 76,1 mln złotych, a drugie z kolei Chopin, Chopin! (64,8 mln złotych).

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię nowej Lalki odpowiada Maciej Kawalski, twórca znany m.in. z komedii kryminalnej Niebezpieczni dżentelmeni. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr., sześciokrotny zdobywca Orła, którego praca przy takich tytułach jak Boże Ciało czy Wołyń zyskała szerokie uznanie. Produkcję nadzoruje Radosław Drabik.

W obsadzie produkcji znalazła się prawdziwa elita polskich aktorów. W dwie najważniejsze postacie, czyli Stanisława Wokulskiego oraz Izabele Łęcką, wcielą się Marcin Dorociński oraz Kamila Urzędowska. W obsadzie filmu znaleźli się także Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki, Maja Komorowska jako Prezesowa Zasławska, Agata Kulesza jako Pani Meliton, Andrzej Sewryn jako Tomasz Łęcki, Karolina Gruszka jako Florentyna, Cezary Żak jako Baron Dalski, Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski, Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska, Krystyna Janda jako Hrabina Joanna Koralowa, Maja Ostaszewska jako Baronowa Krzeszowska oraz Borys Szyc jako Baron Krzeszowski.

Źródło: wp.pl/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Lalka