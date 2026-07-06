Letnie kino w Vectra VOD. Super Mario Galaxy Film, Mortal Kombat 2 i ponad 50 nowych tytułów

W lipcu do biblioteki Vectra VOD trafiają popularne hity, m.in. Super Mario Galaxy Film od Universal i druga część komedii Dalej Jazda! Do tego ponad 50 nowych tytułów – od dramatów biograficznych (głośny film o Michaelu Jacksonie) po animacje dla całej rodziny. Z usługi może skorzystać każdy – nie tylko klienci operatora – po rejestracji na tvsmart.pl.

Od 9 lipca abonenci Vectry mogą oglądać na VOD Super Mario Galaxy Film – pełnometrażową animację od Universal, opartą na przygodach braci Mario i Luigiego. To jedna z najbardziej wyczekiwanych rodzinnych premier sezonu, która wprost z ekranów kin trafia do domów. Film skierowany jest do widzów w każdym wieku i stanowi kolejną wysokobudżetową produkcję globalnego studia dostępną w ofercie Vectry w modelu Premium Window.

Mortal Kombat 2 już dostępny

Miłośników filmów z pogranicza fantasy i sztuk walki może zainteresować dodana właśnie do biblioteki Vectra VOD Mortal Kombat 2 – produkcja od Warner Bros., której premiera kinowa odbyła się 8 maja. Film przenosi widzów w świat międzywymiarowego turnieju walki, od którego zależy los naszej planety. To kolejny propozycja w ramach specjalnie wyselekcjonowanego katalogu „Hity od Warner Bros.”, który potwierdza, że abonenci Vectry nie muszą długo czekać aż głośne premiery kinowe trafią z dużego ekranu na ich urządzenia.

Polskie kino komediowe w wakacyjnym wydaniu

Lipiec to także dobry miesiąc dla entuzjastów rodzimej produkcji. Do biblioteki trafia Dalej Jazda! 2 – druga odsłona popularnej komedii z Marianem Opanią, Małgorzatą Rożniatowską i Mariuszem Drężkiem, dystrybuowana przez Monolith Films. Obok niej pojawia się Piep*zyć Mickiewicza 3, czyli trzecia część głośnego kinowego hitu, o wykładowcy, który uczy literatury klasę zbuntowanych licealistów, a z czasem staje się dla nich mentorem i przyjacielem. Oba tytuły wzmacniają ofertę polskojęzyczną platformy w pierwszym miesiącu wakacji.

Ponad 50 nowych tytułów – od dramatów po animacje

Poza premierami z kin biblioteka poszerza się w lipcu o ponad 50 kolejnych pozycji. Wśród nich znajdzie się Michael – filmowa opowieść o życiu i dziedzictwie Michaela Jacksona, jednego z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki oraz Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, opowieści o czwórce rodzeństwa, które wchodząc w dorosłość stara się utrzymać łączącą ich więź z Bartłomiejem Deklewą, Karoliną Rzepą i Tymoteuszem Rożynkiem w obsadzie. Miłośnicy kina biograficznego sięgną po I Swear z Robertem Aramayo. Bibliotekę uzupełniają animacje, w tym pełnometrażowy powrót kultowych postaci w filmie Tom i Jerry: Przygoda w Muzeum.

O Vectra VOD

Biblioteka VOD Vectry oferuje ponad 3000 filmów z różnych gatunków – od kina familijnego i animacji, przez komedie i filmy akcji, po dramaty i horrory, dostępne z każdego miejsca. Platforma działa w trzech modelach: transakcyjnym (wypożyczenie na 48 godzin, bez reklam, z możliwością przewijania i pauzowania), subskrypcyjnym z czterema pakietami tematycznymi: Vodusie (dla dzieci), Filmklub (dla kinomaniaków), BeActive (dla aktywnych) i XXX Klub (dla dorosłych) oraz bezpłatnym dla klientów. Abonenci usług telewizyjnych Vectry w ramach posiadanych pakietów (Platynowy, Super Film & Sport lub Max) otrzymują dodatkowo bezpłatny dostęp do zasobów BBC Player, Da Vinci, Discovery, Ale Kino+ i FOX, a od pakietu Złotego także do Cartoon Network. Z usługi może skorzystać każdy – nie tylko klienci operatora – po rejestracji na tvsmart.pl. Vectra VOD jest dostępna na dekoderach DTV Vectra i TV Smart 4K BOX, w aplikacji TV Smart GO oraz na tv.smart.vectra.pl i tvsmart.pl. Wypożyczenie filmów jest bardzo proste. Na dekoderze wystarczy wcisnąć przycisk VOD, w aplikacji lub na stronie użytkownicy mogą wyszukać interesujący ich tytuł w dedykowanej zakładce. Następnie wystarczy wybrać tytuł i zatwierdzić zakup kodem PIN. Płatności obsługuje BLIK, karty płatnicze, Google Pay, Apple Pay, a abonenci Vectry mogą rozliczać się przez rachunek.

O Vectrze

Vectra rozpoczęła działalność w 1991 roku. Od 35 lat dostarcza nowoczesne usługi telekomunikacyjne, oferując internet światłowodowy, telewizję cyfrową, usługi VOD i OTT, telefonię mobilną i stacjonarną, a także kompleksowe rozwiązania dla firm. Z usług operatora korzysta dziś ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Vectra konsekwentnie rozwija swoje produkty, dostosowując je do zmieniających się potrzeb użytkowników. Przykładem jest usługa TV Smart – nowoczesna platforma wideo w standardzie 4K, dostępna zarówno tradycyjnie przez dekoder, jak i poprzez aplikację mobilną, telewizor czy przeglądarkę internetową. Grupa jest także właścicielem drugiej największej sieci przewodowej w Polsce, którą stale rozwija w ramach spółki Multimedia Sp. z o. o. Vectra dysponuje światłowodową siecią szkieletową o długości około 10 tysięcy kilometrów. Zasięg operatora systematycznie się powiększa i obejmuje obecnie niemal 11 mln gospodarstw domowych.