Liga znawców kina – zdobywaj nagrody oceniając filmy i rozwiązując quizy

Masz filmową wiedzę? Uwielbiasz oceniać produkcje i sprawdzać, ile naprawdę wiesz o kinie? Przygotowaliśmy coś specjalnie dla Ciebie. Nowa odsłona serwisu to nie tylko odświeżona strona i rozbudowana baza filmów, ale także powrót Ligi Znawców Kina – miejsca, w którym za aktywność możesz zdobywać punkty, rywalizować z innymi użytkownikami i walczyć o nagrody.

Czym jest Liga Znawców Kina?

Wiesz dużo o filmach i serialach? Nasza liga pozwoli Ci się wykazać! Oceniaj filmy, rozwiązuj quizy, pnij się w tabeli i pokaż światu, że jesteś prawdziwym znawcą kina! W każdym miesiącu najlepsi zawodnicy otrzymują nagrody, a każdy punkt zwiększa Twój level, co prowadzi do nagród gwarantowanych! Sprawdź się w jedynej takiej lidze na świecie!

Nagrody gwarantowane

Każda osoba, która osiągnie 10 lvl otrzymuje nagrodę od redakcji.

Co kolejne 10 leveli otrzymujecie kolejne nagrody.

Każda osoba, która osiągnie 100 lvl otrzyma PUCHAR MISTRZA LIGI ZNAWCÓW KINA

Nagrody dla najlepszych zawodników miesiąca – lipiec

1 miejsce: Replika 1:1 hełmu Iron Mana firmy Hasbro, epicki Movies Room Mystery Box: Funko Pop, komiks, film, książka.

2-3 miejsce: Epicki Movies Room Mystery Box: Funko Pop, komiks, film, książka + bilet do kina

Pula nagród może zostać powiększona w ciągu miesiąca.

Jak działa Liga Znawców Kina? [Regulamin]

Zarejestruj się na naszym portalu.

Rozwiązuj QUIZY i oceniaj filmy.

Rozwiązując Quizy z aktualnego miesiąca i oceniając filmy (max 100 w miesiącu) zdobywasz punkty, które wliczają się do tabeli sezonu. Każdy sezon to kalendarzowy miesiąc.

Możesz rozwiązywać również Quizy z poprzednich miesięcy i oceniać więcej niż 100 filmów miesięcznie zdobywając punkty do tabeli ogólnej i zwiększać swój lvl! Nie wpłyną one jednak na Twój wynik w tabeli miesięcznej

zdobywając punkty do tabeli ogólnej i Nie wpłyną one jednak na Twój wynik w tabeli miesięcznej Lvl 2 osiągniesz już po zdobyciu 200 pkt. Lvl 3 to 500 pkt. Lvl 4 to 7o0 pkt. Lvl 5 to 1000 pkt. Później Lvl rośnie co 300 pkt.

Quiz możesz rozwiązać kilka razy jednak tylko pierwszy wynik dodaje punkty do Twojego profilu.

Zwycięzcy każdego sezonu (miejsca 1-3) otrzymują nagrody.

Swoje postępy możesz śledzić w TABELI Ligi Znawców Kina

Co w przypadku remisów? W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów w tabeli sezonu wygrywa ten, kto ma więcej punktów tabeli ogólnej . W przypadku remisu zarówno w tabeli sezonu jak i ogólnej decyduje czas rozwiązania quizów w aktualnym sezonie.

W przypadku tej samej ilości zdobytych punktów w tabeli sezonu . W przypadku remisu zarówno w tabeli sezonu jak i ogólnej w aktualnym sezonie. W przypadku problemów technicznych w wyjątkowych przypadkach portal zastrzega możliwość zawieszenia punktacji lub jej zresetowania w celu zachowania zasad fair play i prawidłowego działania Ligi informując o tym zdarzeniu wszystkich zawodników za pomocą mediów społecznościowych.

Po zdobyciu miejsca 1-3 w zakończonym miesiącu lub po osiągnieciu 10 lvl zgłoś się do nas mailowo: naczelny@moviesroom.pl

Liga Znawców Kina działa fair play. Próba oszukania kończy się anulowaniem quizu przez system weryfikacyjny.

Tabela Ligi oraz level zawodnika

Na swoim profilu jak i w tabeli ligi znajdziesz swój nick, liczbę punktów oraz osiągnięty poziom wiedzy. Zaczynasz na pierwszym levelu jako Szturmowiec jednak życzymy Ci szybkiego zdobycia tytułu Avengera, Terminatora czy Imperatora wiedzy filmowej! Twój level widoczny jest przez innych użytkowników na Twoim profilu, w tabeli oraz przy Twoich komentarzach pod postami na portalu. Obok sezonowych rozgrywek istnieje również tabela, w której zliczana jest suma punktów ze wszystkich sezonów. To ściana chwały największych znawców kina!

Sprawdź swoją wiedzę w Lidze Znawców Kina

Nie czekaj, aż inni zajmą pierwsze miejsca w rankingu. Załóż konto w Movies Room, oceniaj filmy, rozwiązuj quizy i zbieraj punkty. Najwięksi fani kina zasługują na coś więcej niż samo oglądanie filmów. Teraz mogą sprawdzić swoją wiedzę, rywalizować i zdobywać nagrody.

Dołącz do Ligi Znawców Kina i pokaż, ile naprawdę wiesz o filmach! Więcej informacji znajdziesz w regulaminie Ligi Znawców Kina.