Lilo i Stitch 2 w drodze na wielki ekran. Film wyreżyseruje Chris Sanders

Zgodnie z najświeższymi doniesieniami, za kamerę filmu Lilo i Stitch 2 w wersji live-action powróci reżyser oryginału, Chris Sanders.

Disney aktywnie inwestuje w swoje animowane marki. Stąd, w ciągu ostatniej dekady otrzymaliśmy wiele aktorskich wersji najpopularniejszych bajek studia. Wśród nich znalazł się jeden z największych kasowych hitów 2025 roku, czyli Lilo i Stitch. Wiemy, że jego sequel jest w planach, a teraz dowiedzieliśmy się, kto stanie za jego kamerą.

Sanders za sterami Lilo i Stitch 2

Współtwórca, współscenarzysta i współreżyser oryginalnego animowanego filmu Disneya, wyreżyseruje teraz sequel aktorskiego hitu studia z 2025 roku. Sanders, który użyczał głosu postaci Stitcha zarówno w wersji animowanej, jak i aktorskiej, był już mocno zaangażowany w projekt jako scenarzysta. Kontynuacja zmierza obecnie do etapu produkcji, a zdjęcia mają rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Jonathan Eirich, producent pierwszej aktorskiej adaptacji, powróci jako producent za pośrednictwem firmy Rideback. Funkcję producenta wykonawczego obejmie Ryan Halprin, również związany z Rideback. Sequel ma opowiedzieć zupełnie nową historię i nie opierać się na kontynuacji animowanej wersji z 2005 roku.

Chris Sanders is set to direct a sequel to the live-action ‘LILO & STITCH’ remake.



Sanders co-created & co-directed the original animated film.



(Source: https://t.co/giKzDfKJPK) pic.twitter.com/uPzCH4u6TJ — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 12, 2026

O czym opowiada pierwsza część?

Lilo i Stitch to amerykańska komedia science fiction z 2025 roku, wyprodukowana przez Walt Disney Pictures i Rideback oraz dystrybuowana przez Walt Disney Studios Motion Pictures. Film w reżyserii Deana Fleischera Campa jest rebootem filmu Disneya Lilo i Stitch z 2002 roku w wersji live-action, z pewnymi elementami zaczerpniętymi również z jego animowanych kontynuacji i serialu telewizyjnego.

W rolach głównych występuje debiutująca na dużym ekranie Maia Kealoha jako Lilo Pelekai oraz współtwórca i reżyser oryginału Chris Sanders, który ponownie użycza głosu postaci Stitcha. W obsadzie znaleźli się także Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis, a także członkowie oryginalnej obsady Amy Hill, Tia Carrere i Jason Scott Lee w różnych rolach drugoplanowych.

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Źródło: The Hollywood Reporter / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe