Magia powraca. Jest pierwszy zwiastun filmu Dzieci krwi i kości

Paramount zaprezentował pierwszy zwiastun widowiska Dzieci krwi i kości, adaptacji bestsellerowej powieści Tomi Adeyemi. Fantastyczna opowieść osadzona w inspirowanym Afryką świecie trafi do kin w styczniu 2027 roku, a w obsadzie znalazły się takie gwiazdy jak Viola Davis, Cynthia Erivo, Idris Elba czy Damson Idris.

Paramount Pictures opublikowało pierwszy zwiastun filmu Dzieci krwi i kości, opartego na bestsellerowej powieści Tomi Adeyemi z 2018 roku. Produkcja przeniesie widzów do magicznego królestwa Orïsha, gdzie młoda bohaterka podejmie walkę o przywrócenie mocy odebranej jej ludowi. Polska premiera filmu została wyznaczona na 15 stycznia 2027 roku.

Magiczne królestwo i walka z tyranią w Dzieci krwi i kości

Akcja filmu rozgrywa się w fikcyjnym afrykańskim królestwie Orïsha, którego mieszkańcy niegdyś posiadali niezwykłe zdolności. Po brutalnych rządach króla Sarana magia została jednak niemal całkowicie wymazana, a jej użytkownicy stali się celem prześladowań.

Główną bohaterką jest Zelie, młoda kobieta obdarzona mocą kontrolowania duchów zmarłych. Wraz ze swoim bratem Tzainem oraz dziećmi władcy – księżniczką Amari i księciem Inanem – wyrusza w niebezpieczną podróż, której celem jest przywrócenie magii i przeciwstawienie się okrutnym rządom monarchy.

Pierwszy zwiastun zapowiada widowisko pełne efektownych pojedynków, mistycznych stworzeń oraz spektakularnych sekwencji wykorzystujących magię, jednocześnie podkreślając emocjonalny wymiar historii.

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Gwiazdorska obsada adaptacji

W rolę Zelie wciela się Thuso Mbedu, natomiast księcia Inana gra Damson Idris. W filmie występują również: Amandla Stenberg jako księżniczka Amari, Tosin Cole jako Tzain, Chiwetel Ejiofor jako król Saran, Regina King jako królowa Nehanda.

Na ekranie pojawią się także Viola Davis, Cynthia Erivo, Idris Elba oraz Lashana Lynch, tworząc jedną z najbardziej imponujących obsad przyszłorocznych produkcji fantasy.

O czym jest pierwowzór – Dzieci krwi i kości?

Niegdyś kraina Orisza tętniła życiem i magiczną mocą, ale to już przeszłość. Teraz, pod rządami bezwzględnego władcy, magowie są ofiarami okrutnych prześladowań. Zélie straciła matkę, a jej lud – wszelką nadzieję. Kiedy jednak nadarza się okazja, aby pokonać monarchę, dziewczyna nie zamierza się poddać! Z pomocą zbuntowanej księżniczki planuje przechytrzyć następcę tronu, który chce położyć kres istnieniu magii. Orisza to niebezpieczna kraina, królestwo złowrogich śnieżnych lampartusów i mściwych duchów. Ale największym zagrożeniem dla Zélie jest ona sama, musi bowiem zapanować nad własną mocą i coraz silniejszym uczuciem do wroga…

Źródło: variety.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe