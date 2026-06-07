Malta znów zamieni się w wielki plan filmowy. Mediterrane Film Festival powraca

Malta znów zamieni się w wielki plan filmowy. Mediterrane Film Festival wraca w największej odsłonie dotychczas

Są miejsca, które kino lubi bardziej niż inne. Malta zdecydowanie należy do tej grupy. Jej fortyfikacje udawały starożytne miasta, wybrzeża stawały się tłem widowiskowych produkcji, a zabytkowe ulice przez lata przewijały się przez filmy i seriale oglądane na całym świecie. Teraz wyspiarski kraj ponownie wykorzysta swoje największe atuty, ale tym razem nie tylko jako plan zdjęciowy. W czerwcu Malta stanie się gospodarzem czwartej edycji Mediterrane Film Festival.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 21–28 czerwca 2026 roku i zapowiada się jako największa odsłona w historii festiwalu. Organizatorzy rozszerzają program z trzech do pięciu sekcji filmowych, a liczba prezentowanych tytułów wzrośnie z 28 do 35. To wyraźny sygnał, że Mediterrane Film Festival nie chce być jedynie lokalną imprezą z pięknym tłem. Malta coraz mocniej zaznacza swoją obecność na filmowej mapie Europy.

Kino między morzem, historią i wielkimi produkcjami

Hasłem tegorocznej edycji będzie Beyond Together. To określenie dobrze pasuje do kraju, który od lat funkcjonuje jako miejsce spotkania kultur, języków i filmowych ekip z różnych części świata. Malta nie jest ogromnym państwem, ale w branży filmowej od dawna gra powyżej swojej wagi.

Pokazy odbędą się m.in. w Embassy Cinema w Valletcie, Górnych Ogrodach Barrakka oraz na terenie Fortu Ricasoli. Ten ostatni punkt programu ma szczególne znaczenie dla fanów kina i seriali. Fort Ricasoli pojawiał się w produkcjach takich jak Gladiator, Troja czy Gra o Tron, a więc w tytułach, które w dużej mierze budowały swoją siłę właśnie dzięki monumentalnym lokacjom.

W przypadku Mediterrane Film Festival samo miejsce staje się więc częścią opowieści. To nie jest festiwal, który mógłby wyglądać tak samo wszędzie. Maltańskie plenery, historia i śródziemnomorska atmosfera są tu jednym z bohaterów wydarzenia.

Największa edycja w historii festiwalu

Czwarta edycja Mediterrane Film Festival ma pokazać, że wydarzenie dojrzewa razem z ambicjami Malty. Poszerzenie programu do pięciu sekcji filmowych oznacza większą różnorodność repertuaru. Widzowie zobaczą zarówno kino mainstreamowe, jak i produkcje autorskie z Malty, regionu Morza Śródziemnego oraz innych części świata.

To ważne, bo festiwal nie zamyka się w jednej formule. Z jednej strony chce być miejscem prezentacji filmów szerzej rozpoznawalnych, z drugiej — przestrzenią dla twórców, którzy opowiadają lokalne historie lub szukają własnego języka filmowego. W czasach, gdy europejskie festiwale coraz częściej próbują łączyć kino artystyczne z branżowym networkingiem, Malta wyraźnie chce znaleźć własną ścieżkę.

Mediterrane Film Festival ma również mocny komponent branżowy. W programie znajdą się panele dyskusyjne oraz spotkania edukacyjne prowadzone przez uznanych twórców. W poprzednich latach gośćmi wydarzenia byli m.in. Catherine Hardwicke, reżyserka Zmierzch i Królowie Dogtown, Margery Simkin, odpowiedzialna za casting do takich produkcji jak Top Gun czy Mamma Mia!, oraz Rick Carter, scenograf znany z Avatara i Lincolna.

Golden Bee Awards, czyli filmowe pszczoły wracają do gry

Festiwalowi będzie towarzyszyć gala Golden Bee Awards. Nagrody zostaną przyznane w dwóch głównych sekcjach: kina mainstreamowego oraz produkcji śródziemnomorskich. W każdej z nich przewidziano kilka kategorii, w tym najlepszy film, najlepszy scenariusz oraz nagrodę publiczności.

Wśród tytułów walczących o statuetkę złotej pszczoły znajdą się m.in. Rosebush Pruning Karima Aïnouza, The Christophers Stevena Soderbergha oraz Couture Alice Winocour. Już same te nazwiska pokazują, że organizatorzy nie chcą budować programu wyłącznie na turystycznym uroku Malty. Festiwal ma ambicję przyciągać kino, o którym mówi się w międzynarodowej branży.

Golden Bee Awards mogą stać się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów wydarzenia. W festiwalowym świecie charakterystyczna nagroda i własna tożsamość są równie ważne jak czerwony dywan. Malta najwyraźniej rozumie, że aby zaistnieć w europejskim kalendarzu filmowym, trzeba zaproponować coś więcej niż serię pokazów.

Malta nie tylko gra w filmach. Ten kraj je produkuje

Historia Malty jako miejsca filmowego jest długa. W ubiegłym roku kraj obchodził 100-lecie Niezwyciężona fregata, pierwszego filmu nakręconego na wyspie. Od tamtej pory Malta wielokrotnie przyciągała światowe produkcje, korzystając ze swoich fortyfikacji, kamiennych miast, śródziemnomorskich krajobrazów i unikatowych plenerów nad wodą.

Wyspiarski kraj oprócz bycia planem dla wspomnianych już wcześniej produkcji słynie również z Malta Film Studios, czyli jednych z najbardziej rozpoznawalnych wodnych planów zdjęciowych w Europie. To infrastruktura, która od lat przyciąga twórców szukających widowiskowych scen morskich i kontrolowanych warunków realizacji.

Mediterrane Film Festival wpisuje się więc w szerszą strategię. Malta nie chce być wyłącznie piękną lokacją, którą ekipy filmowe opuszczają po zakończeniu zdjęć. Chce być miejscem rozmowy o kinie, przestrzenią rozwoju lokalnych talentów i punktem spotkań dla międzynarodowych koprodukcji.

Festiwal, który rośnie razem z filmową Maltą

Poprzednia edycja Mediterrane Film Festival przyciągnęła ponad 11 tysięcy uczestników. To wynik, który pokazuje, że wydarzenie ma potencjał nie tylko branżowy, ale też publicznościowy. W 2026 roku organizatorzy chcą pójść krok dalej, zwiększając skalę programu i wzmacniając międzynarodowy charakter imprezy.

Za wydarzeniem stoi Maltańska Komisja Filmowa, która od lat aktywnie przyciąga zagraniczne produkcje dzięki infrastrukturze oraz systemowi zachęt finansowych dla branży. W połączeniu z rozwojem lokalnego środowiska filmowego daje to Malcie coraz mocniejszą pozycję w regionie Morza Śródziemnego.

Mediterrane Film Festival 2026 może być więc czymś więcej niż kolejnym punktem w kalendarzu festiwalowym. To pokaz siły kraju, który z filmowej lokacji chce stać się pełnoprawnym centrum kina. A ponieważ wszystko odbędzie się w miejscach, które same mają bogatą ekranową historię, trudno o lepszą scenografię dla takiej opowieści.

Ilustracja wprowadzenia: kadr z serialu Gra o Tron