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Mark Zuckerberg wraca na ekran w The Social Reckoning. Jest pierwszy zwiastun kontynuacji The Social Network
Mikołaj Lipkowski,
11 czerwca 2026
Sony pokazało pierwszy zwiastun The Social Reckoning, długo wyczekiwanej kontynuacji The Social Network. Tym razem w rolę Marka Zuckerberga wciela się Jeremy Strong, a film ma opowiedzieć o jednym z największych kryzysów w historii Facebooka.
Ponad 15 lat po premierze The Social NetworkAaron Sorkin wraca do świata Facebooka. Opublikowany właśnie zwiastun The Social Reckoningpokazuje, że nowy film nie będzie historią o budowaniu technologicznego imperium, lecz o konsekwencjach jego ogromnej władzy.
Nowy Zuckerberg, nowa historia. Oto The Social Reckoning
W pierwszej części Marka Zuckerberga zagrał Jesse Eisenberg, zdobywając za swoją rolę nominację do Oscara. W sequelu zastąpi go Jeremy Strong, gwiazda serialu Sukcesja. Już pierwsze fragmenty zwiastuna sugerują, że aktor przedstawi zupełnie inną wersję szefa Mety. Jedna z pierwszych scen pokazuje przesłuchanie Zuckerberga. Na pytanie o zawód odpowiada krótko:
Jestem zawodowym pozwanym.
Sam aktor nie szczędzi pochwał pod adresem projektu. W jednym z wywiadów przyznał, że jest to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytał. Jednocześnie zaznaczył, że jego interpretacja Zuckerberga nie będzie próbą kopiowania kreacji Jessego Eisenberga.
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