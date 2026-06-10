Mark Zuckerberg wraca na ekran w The Social Reckoning. Jest pierwszy zwiastun kontynuacji The Social Network

Sony pokazało pierwszy zwiastun The Social Reckoning, długo wyczekiwanej kontynuacji The Social Network. Tym razem w rolę Marka Zuckerberga wciela się Jeremy Strong, a film ma opowiedzieć o jednym z największych kryzysów w historii Facebooka.

Ponad 15 lat po premierze The Social Network Aaron Sorkin wraca do świata Facebooka. Opublikowany właśnie zwiastun The Social Reckoning pokazuje, że nowy film nie będzie historią o budowaniu technologicznego imperium, lecz o konsekwencjach jego ogromnej władzy.

Nowy Zuckerberg, nowa historia. Oto The Social Reckoning

W pierwszej części Marka Zuckerberga zagrał Jesse Eisenberg, zdobywając za swoją rolę nominację do Oscara. W sequelu zastąpi go Jeremy Strong, gwiazda serialu Sukcesja. Już pierwsze fragmenty zwiastuna sugerują, że aktor przedstawi zupełnie inną wersję szefa Mety. Jedna z pierwszych scen pokazuje przesłuchanie Zuckerberga. Na pytanie o zawód odpowiada krótko:

Jestem zawodowym pozwanym.

Sam aktor nie szczędzi pochwał pod adresem projektu. W jednym z wywiadów przyznał, że jest to jeden z najlepszych scenariuszy, jakie kiedykolwiek czytał. Jednocześnie zaznaczył, że jego interpretacja Zuckerberga nie będzie próbą kopiowania kreacji Jessego Eisenberga.

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O czym będzie The Social Reckoning?

Fabuła skupia się na wydarzeniach związanych z głośnym śledztwem The Facebook Files. Główną bohaterką będzie była pracowniczka Facebooka Frances Haugen, która zdecydowała się ujawnić informacje dotyczące funkcjonowania platformy i jej wpływu na użytkowników. Według twórców historia pokaże kulisy jednej z największych afer w historii mediów społecznościowych.

Źródło: ew.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe