Spider-Man znów podbija kina! Całkiem nowy dzień zalicza kosmiczne otwarcie i zapisuje się w historii. Co z Odyseją?

Spider-Man: Całkiem nowy dzień przechodzi do historii. W ostatnich miesiącach w branży filmowej głośno było o tak zwanym zmęczeniu superbohaterami. Na rynkowe wątpliwości odpowiedzieli jednak twórcy z Sony i Marvel Studios, wykręcając z nowym Spider-Manem drugi najlepszy wynik otwarcia w historii kina.

Choć w Hollywood krążyły opinie, że po historycznym finale Avengers: Koniec gry żaden film nie zbliży się już do podobnych pułapów finansowych, najnowsza odsłona przygód Petera Parkera udowodniła coś zupełnie innego. Spider-Man: Całkiem nowy dzień zdemolował prognozy analityków i przyciągnął do kin prawdziwe tłumy.

Spider-Man bije rekordy

Wyniki z pierwszego weekendu wprawiły branżę w osłupienie. W samej Ameryce Północnej produkcja wygenerowała niewiarygodne 355 milionów dolarów, ustępując wyłącznie wspomnianemu Avengers: Koniec gry (357 mln $). Co więcej, ostateczne dane z poniedziałku mogą jeszcze przebić ten wynik i dać Spider-Manowi absolutny numer jeden.

Światowe otwarcie zamknęło się w kwocie 927 milionów dolarów, co czyni z filmu drugi największy globalny debiut w dziejach. Produkcja zaliczyła m.in. najlepsze otwarcie w historii Hollywood na rynku w Indiach oraz pobiła dotychczasowe rekordy w dziesiątkach krajów, w tym w Brazylii czy Wielkiej Brytanii.

Sukces kasowy mimo problemów

Decyzja o stworzeniu filmu i zainwestowaniu około 225 milionów dolarów (nie licząc marketingu) okazała się dla Sony i Marvela strzałem w dziesiątkę. Ostatnie lata nie były łatwe dla Marvel Studios – tytuły takie jak Marvels, Ant-Man i Osa: Kwantomania czy Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat zaliczyły w kinach spore rozczarowania.

Analitycy wskazywali, że widownia zmęczyła się zbyt skomplikowanymi i połączonymi ze sobą fabułami. Całkiem nowy dzień wyreżyserowany przez Destina Daniela Crettona promowany był jednak jako świeży start po wydarzeniach z poprzedniej części. Strategia wypaliła z nawiązką.

Odyseja dalej sobie radzi

Gigantyczna dominacja Spider-Mana nie przeszkodziła jednak innemu kinowemu gigantowi. W swoim trzecim weekendzie wyświetlania świetnie poradziła sobie najnowsza produkcja Christophera Nolana – Odyseja. Film, którego budżet wyniósł 250 milionów dolarów, zebrał w miniony weekend dodatkowe 51 milionów dolarów w USA, a jego łączny globalny wynik przekroczył już 911 milionów dolarów (z czego 395,5 mln $ z rynku amerykańskiego i 515 mln $ z rynków zagranicznych).

Co ciekawe, to właśnie Odyseja zajęła większość ekranów IMAX w Ameryce Północnej i na wielu innych rynkach, zmuszając Spider-Mana do ustąpienia. Wspólna dominacja obu produkcji wygenerowała łącznie ponad 425 milionów dolarów wpływu ze wszystkich filmów w jeden weekend, ustanawiając bezprecedensowy rekord w historii box office’u. Analitycy szacują, że widowisko Nolana ostatecznie zakończy swój marsz przez kina z wynikiem na poziomie 1,3–1,5 miliarda dolarów.

Więcej informacji na Movies Room:

Wszystko co powinniście wiedzieć przed seansem

Film otwiera zupełnie nowy rozdział w życiu Petera Parkera i Spider-Mana. Peter jest teraz dorosłym mężczyzną żyjącym samotnie, od czasu gdy z własnej woli wymazał się z życia i pamięci tych, których kochał. Walcząc z przestępczością w Nowym Jorku, który nie zna już jego imienia, w pełni poświęcił się ochronie miasta. Gdy rosnące wymagania zaczynają go przytłaczać, presja wywołuje zaskakującą fizyczną przemianę, która zagraża jego istnieniu, podczas gdy nowy, niepokojący schemat zbrodni prowadzi do pojawienia się jednego z najpotężniejszych przeciwników, z jakimi kiedykolwiek się zmierzył.

Reżyserią zajmie się Destin Daniel Cretton, znany z Shang‑Chi i legenda dziesięciu pierścieni, a za scenariusz ponownie odpowiada duet Chris McKenna i Erik Sommers.

W roli głównej ponownie zobaczymy Toma Hollanda, a u jego boku ponownie pojawi się Zendaya jako MJ oraz Jacob Batalon jako Ned Leeds. Obsada wzbogaci się o nowe twarze. Wśród nich szczególnie intryguje Sadie Sink, znana z serialu Stranger Things, której rola na razie owiana jest tajemnicą. W filmie wystąpi także Jon Bernthal, czyli wszystkim dobrze znany Punisher, Mark Ruffalo jako Bruce Banner oraz Michael Mando jako Scorpion. W nieujawnionych jeszcze rolach zobaczymy także Lize Colón‑Zayas i Tramell Tillmana.

Źródło: variety.com, deadline.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe