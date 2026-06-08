Marvel po cichu obsadził Pacino w Avengers: Doomsday. To może być najważniejsza postać całego filmu

Marvel Studios bez większego rozgłosu dodało do obsady Avengers: Doomsday młodego aktora Pacino Khana. Choć jego rola pozostaje tajemnicą, fani są przekonani, że nie chodzi o przypadkową postać. Wszystko wskazuje na to, że może wcielić się w Franklina Richardsa – bohatera, który według wielu teorii odegra kluczową rolę w starciu z Doktorem Doomem.

Avengers: Doomsday już teraz zapowiada się jako jeden z największych filmów w historii Marvela. Na ekranie mają spotkać się Avengersi, Fantastyczna Czwórka oraz kultowi bohaterowie z uniwersum X-Men. Tym bardziej zaskakujące jest to, że jednym z najgłośniej komentowanych nazwisk ostatnich dni nie został hollywoodzki gwiazdor, lecz młody aktor, o którym większość fanów wcześniej nawet nie słyszała.

Marvel po cichu dodał nowe nazwisko do obsady Avengers: Doomsday

Pacino Khan został niedawno dopisany do obsady Avengers: Doomsday. Marvel nie ujawnił jednak, kogo dokładnie zagra młody aktor. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to jedynie drobny element ogromnej obsady pełnej największych gwiazd MCU. Internauci szybko zauważyli jednak, że jego wiek idealnie pasuje do jednej konkretnej postaci.

Pacino Khan has been cast in #AvengersDoomsday!

Who do you think he’s playing? My guess is Franklin Richards? 🤔 Via: IMDb pic.twitter.com/VVO29Phsdd — MCU Portal (@MCU_Portal) June 8, 2026

Wszystkie tropy prowadzą do Franklina Richardsa. Doktor Doom może polować właśnie na niego

Zdaniem fanów Khan może wcielić się w Franklina Richardsa, syna Reeda Richardsa i Sue Storm. Postać została już wprowadzona do MCU w filmie Fantastyczna Czwórka: Pierwsze kroki, gdzie pokazano ją jako dziecko posiadające niezwykle potężną moc kosmiczną. To właśnie Franklin pojawił się również w jednej z najważniejszych scen po napisach, sugerującej jego przyszły związek z Doktorem Doomem. Od tamtej pory spekulacje dotyczące jego znaczenia dla całej Sagi Multiwersum tylko przybrały na sile.

W komiksach Franklin Richards należy do najpotężniejszych istot całego uniwersum Marvela. Potrafi między innymi wpływać na rzeczywistość i tworzyć całe wszechświaty, co czyni go idealnym celem dla Doktora Dooma. Jeśli Marvel rzeczywiście planuje wykorzystać ten wątek, młody bohater może okazać się znacznie ważniejszy dla fabuły niż wielu znanych Avengersów.

Więcej informacji na Movies Room:

Ogromna obsada filmu Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday reżyserują Joe i Anthony Russo, twórcy licznych przebojów MCU, na podstawie scenariusza Stephena McFeely’ego. W filmie po latach przerwy powrócą weterani Marvela – Robert Downey Jr i Chris Evans. Tym razem jednak gwiazdor Oppenheimera nie wcieli się w superbohatera Tony’ego Starka/Iron Mana, a zupełnie nową postać – złoczyńcy Victora von Dooma/Doktora Dooma.

W rozbudowanej obsadzie obok Kathryn Newton znajdą się także: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Sue Storm/Niewidzialna kobieta), Anthony Mackie (Sam Wilson/Kapitan Ameryka), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Zimowy Żołnierz), Letitia Wright (Shuri/Czarna Pantera), Paul Rudd (Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/US Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi) Florence Pugh (Yelena Belova), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Ludzka pochodnia), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystique), James Marsden (Cyclops), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Pan Fantastyczny.

Kiedy premiera Avengers: Doomsday?

Należący do VI Fazy MCU crossover superbohaterskich filmów i seriali Marvel Studios oraz pierwsza część kulminacji tzw. Sagi Multiwersum trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źródło: comicbasics.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe