Matthew Lillard dołączył do obsady kontynuacji Supermana  

Matthew Lillard oficjalnie dołączyć do uniwersum DC. Aktor pojawi się w nadchodzącej odsłonie Supermana.

W ostatnich miesiącach nazwisko Matthew Lillarda wypływało najczęściej z związku z kontrowersyjną wypowiedzią Quentina Tarantino na temat aktora. W grudniu ubiegłego roku reżyser, goszcząc w podcaście The Bret Easton Ellis Podcast, skrytykował kilku aktorów. Wśród osób, które znalazły się na jego celowniku, byli m.in. Paul Dano, Owen Wilson oraz Matthew Lillard. Quentin Tarantino ocenił, że ich gra aktorska nie robi na nim wrażenia i negatywnie wpływa na jakość filmów.

W obronie aktorów stanął między innymi George Clooney. Podczas odbierania nagrody na gali AARP’s Movies for Grownups Awards publicznie wyraził wsparcie dla Dano, Wilsona i Lillarda. Wsparcie dla aktorów okazali także fani z całego świata zasypując media społecznościowe pozytywnymi wpisami. Słowa Tarantino okazały się mieć zupełnie odwrotny skutek od zamierzonego.

Matthew Lillard dołącza do świata DC

Zagraniczne media poinformowały, że Matthew Lillard, którego znać możecie z Pięciu koszmarnych nocy czy Scooby Doo, dołączyć właśnie do obsady nadchodzącej kontynuacji Supermana. Na chwilę obecną nie wiadomo, w jaką konkretnie postać wcieli się aktor, niemniej jednak cieszy nas, że Lillard dołączyć do tak wielkiej franczyzy. Za reżyserię Supermana 2 odpowiadać będzie James Gunn, z którym Lillard miał okazję współpracować przy Scooby Doo.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie Superman: Man of Tomorrow

W Man of Tomorrow powraca na ekran David Corenswet jako Clark Kent / Superman, kontynuując swoją rolę z pierwszej części nowego DCU. Obok niego pojawi się Rachel Brosnahan jako Lois Lane, co potwierdza zaangażowanie kluczowych bohaterów znanych z filmu z 2025 roku. W obsadzie powróci również Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Jednak jedną z bardziej interesujących nowości castingowych jest ujawnienie, że Lars Eidinger wcieli się w postać Brainiaca, jednego z najgroźniejszych przeciwników Supermana z kart komiksów, inteligentną androidową istotę z planety Colu, znaną z tego, że kolekcjonuje wiedzę i planuje dominację nad światem.

James Gunn pełni w projekcie funkcje zarówno reżysera, jak i scenarzysty, a także współproducenta wraz z Peterem Safranem, czyli duetem stojącym za strategicznym kierunkiem DC Studios. Film ma wejść w fazę zdjęć wiosną kwietniu 2026 roku. Superman: Man of Tomorrow ma trafić do kin 9 lipca 2027 roku.

Jeśli chodzi o fabułę, James Gunn w wywiadach zdradził, że opowieść będzie bardziej złożona niż typowa konfrontacja dobra ze złem, a jednym z centralnych elementów historii ma być relacja między Supermanem i Lexem Luthorem, którzy, przynajmniej częściowo, będą musieli współpracować przeciwko znacznie większemu zagrożeniu.

Źródło: worldofreel.com/