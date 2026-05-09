Na skraju jutra 2 jednak nie powstanie w najbliższej przyszłości

Fani Na skraju jutra nie otrzymają dziś dobrych wiadomości. Nie wygląda na to, aby sequel filmu miał powstać w najbliższej przyszłości.

Parę dni temu w Internecie pojawiły się plotki, że sequel Na skraju jutra jest coraz bliżej powstania. Według źródeł DanielaRPK zdjęcia do filmu miały rozpocząć się już jesienią tego roku. Na dodatek twierdził, że do swoich ról powrócą Tom Cruise oraz Emily Blunt. Stanowisko reżysera objąć miał ponownie Doug Liman, a scenariusz filmu miał być już gotowy. Z doniesień wynikało również, że studiu Warner Bros. bardzo zależy na powstaniu tego projektu. Niestety, jak to nie raz życie pokazało, nie można wierzyć wszystkiemu, co trafia do Internetu.

Fani muszą obejść się smakiem

Steven Weintraub z portalu Collider twierdzi, że kontynuacja Na skraju jutra 2 nie jest obecnie w fazie aktywnej produkcji. Nie oznacza to oczywiście, że projekt trafił do kosza, ale raczej nie ma co się spodziewać, że powstanie w najbliższej przyszłości. Warner Bros. wciąż jednak jest skore, aby Na skraju jutra 2 powstało, ale na chwilę obecną nie ma ustalonego żadnego harmonogramu prac.

Warto pamiętać, że film z 2014 roku osiągnął sukces zarówno finansowy, jak i artystyczny. Produkcja na całym świecie zarobiła łącznie 370,5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 178 mln dolarów. Na skraju jutra zostało docenione nie tylko przez widzów, ale także krytyków i uchodzi za jeden z najlepszych filmów science fiction ostatnich lat. Tytuł na portalu Rotten Tomatoes otrzymał od jednych i drugich po 90% pozytywnych opinii, co jest lepszym wynikiem od Interstellar. Nikogo więc nie powinno dziwić, że fani tak bardzo domagają się kontynuacji.

O czym opowiadał film z 2014 roku?

Film skupiał się na majorze Williamie Cage’u, oficerze bez doświadczenia bojowego, który zostaje wysłany na pierwszą linię frontu podczas inwazji obcej rasy na Ziemię. W trakcie bitwy ginie, ale w wyniku kontaktu z jednym z kosmitów trafia w pętlę czasową, za każdym razem budzi się tego samego dnia, tuż przed walką. Początkowo zdezorientowany, z czasem zaczyna wykorzystywać powtarzające się doświadczenia, by coraz lepiej walczyć i zrozumieć przeciwnika.

Źródło: worldofreel.com/