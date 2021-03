Netflix inwestuje w nowe pokolenie kobiet branży filmowej

Przedstawicielki różnych grup społecznych i kultur musiały długo czekać, aż na ekranie pojawią się bohaterki, z którymi mogłyby się utożsamiać i powiedzieć: “ona jest taka jak ja!”. Lata pracy i walki o głos dały efekty. W obecnych produkcjach kobiecy pierwiastek jest o wiele bardziej widoczny, zarówno w treściach, jak i w zespołach osób stojących za kamerą. Netflix chce kontynuować ten trend i rozwija projekt wsparcia kobiet w branży rozrywkowej.

Przez dziesiątki lat branża filmowa ewoluowała, stając się kroniką zmian – także tych dotyczących obecności kobiet za kamerą i na ekranie. W filmach, serialach czy programach rozrywkowych stopniowo pojawiały się sceny i tematy, które wpływały na odbiór „płci pięknej”, pokazywały ją w inny niż stereotypowy sposób, a czasami wręcz przełamywały tabu. Po raz pierwszy na ekranach prezentowane były się kolejne twarze kobiet: bizneswoman, dumnej samotnej matki, singielki, wojowniczki, buntowniczki, aktywistki, ekspertki oraz wiele innych. Także na kadrach historii Netflix zapisało się wiele przełomowych żeńskich postaci: Yalitza Aparicio, pierwsza nominowana do Oscara rdzenna Meksykanka; Park Na-rae, koreańska stand-upperka, która zadebiutowała na Netflix, Gina Prince-Bythewood – pierwsza afroamerykańska reżyserka filmu o superbohaterach, czy Janet Mock – pierwsza transpłciowa pisarka, reżyserka i producentka, która podpisała kontakt z Netflix.

Te historie utorowały drogę wielu kolejnym, które dziś widać na ekranach. Coraz więcej silnych ról kobiecych, ambitne scenariusze pokazujące kobiecą perspektywę, najwyższej jakości produkcje z kobietami po drugiej stronie kamery – to efekt działania nowego pokolenia twórczyń. Dziś, zarówno historię kina, jak i bibliotekę Netflix tworzy wiele utalentowanych kobiet z całego świata i nie brakuje tam polskich nazwisk: Agnieszka Holland, Kasia Adamik, Olga Chajdas, Agnieszka Smoczyńska, Anna Kazejak, Anna Jadowską czy Jagoda Szelc. Netflix planuje kolejne polskie produkcje, więc lista twórczyń i aktorek, których talenty będą mogli poznać widzowie na całym świecie, będzie stawała się coraz dłuższa. By ułatwić dotarcie do inspirujących historii tworzonych przez kobiety, o kobietach i dla kobiet, Netflix przygotował specjalną kategorię, która dostępna jest pod linkiem netflix.com/miedzynarodowydzienkobiet.

„Pasjonatki i nonkonformistki – wyraziste i charyzmatyczne. Polskie kobiety – reżyserki, scenarzystki, operatorki i aktorki. Praca z nimi, zarówno z tymi doświadczonymi, jak i zdolnymi debiutantkami, za każdym razem nadaje polskim produkcjom nowego rytmu i tempa. Nie chcą robić „letniego” kina, a ich talent i pracowitość sprawia, że na pewno jeszcze nie raz będziemy wspólnie tworzyć kolejne lokalne treści w Netflix.” – mówi Anna Nagler, która w Netflix odpowiada za lokalne seriale oryginalne w regionie CEE i Rosji. “Już wkrótce premiera nowego polskiego serialu „Sexify”, gdzie będziemy mieli okazję zobaczyć cudowną kobiecą obsadę. Mamy nadzieję, że będzie to dla nich początek wspaniałej kariery. Polskie talenty coraz częściej dostrzegane są przez zagranicznych twórców – przykładem może być Joanna Kulig, która zagrała we francusko-amerykańskiej produkcji „The Eddy”. Kobiety z całego świata mają ogromną siłę i potencjał, a my w Netflix chcemy im dać przestrzeń do kreatywnego rozwoju” – dodaje Nagler.

Netflix zawsze dbał, by w produkcjach oryginalnych były przedstawiane różnorodne spojrzenia na świat, kształtowane przez doświadczenie płci, poglądy czy pochodzenie. Praca ta dotyczyła też osób stojących za kamerą i ewidentnie przynosi efekty: według ostatnich badań Annenberg Inclusion Initiative Netflix jest liderem branży w kwestii zatrudniania kobiet i równouprawnienia przy obsadzaniu ról, co pokazuje, że żeński głos zaczyna być coraz głośniejszy. Aby kontynuować ten trend, Netflix zdecydował, że 5 milionów dolarów z nowopowstałego Funduszu Netflix na rzecz Równości Twórczej zostanie przeznaczonych na wsparcie i rozwój nowego pokolenia kobiet branży filmowej. Trafią one do budżetu programów, których celem jest odkrywanie i szkolenie młodych utalentowanych kobiet z całego świata, by następnie pomóc im w zdobyciu wartościowej pracy. Netflix planuje wspierać inicjatywy, które pomogą rozwijać kompetencje kobiet w branży filmowej, takie jak warsztaty dla początkujących scenarzystek czy producentek, podczas których nauczą się realizować swoje śmiałe twórcze wizje, czy zobaczą jak wygląda procesu produkcji oraz zdobędą bezcenne doświadczenie bezpośrednio na planie.

Z doświadczenia wiem, że wyjątkowe historie mają przede wszystkim uniwersalny charakter. Nie jest istotne, skąd pochodzą ani kto je stworzył — liczy się tylko to, że są autentyczne, a wtedy może pokochać je dosłownie każdy. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by twórczynie, które przez długie lata były na straconej pozycji, dostały taką samą szansę na sukces, jaką do tej pory mieli mężczyźni – komentuje Bela Bajaria, Head of Global TV w Netflix.