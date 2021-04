Netflix nawet na 12 miesięcy w prezencie od Play

Fioletowy operator przygotował atrakcyjną promocję dla fanów filmów i seriali. Już dzisiaj wszyscy, którzy zdecydują się na zakup telewizji PLAY NOW TV z nowoczesnym dekoderem TV BOX mogą liczyć na 6 lub 12 miesięcy dostępu do serwisu Netflix w prezencie w specjalnej promocji od Play i Netflix.

Wiosenne premiery filmowe i serialowe zachęcają do wykupienia subskrypcji w Netflix. Dzięki nowej promocji Play klienci są w stanie w prosty sposób otrzymać nawet rok dostępu do wszystkich filmów i seriali w serwisie.

Netflix na 12 miesięcy w prezencie otrzymają ci konsumenci, którzy wybiorą Pakiet Rozszerzony PLAY NOW TV wraz z nowoczesnym dekoderem TV BOX za 35 zł miesięcznie[1], który zapewnia dostęp do ponad 90 kanałów w ramach pakietów:

Podstawowego – z kanałami m.in National Geographic, Disney Channel, FOX, Eleven Sports 3, Comedy Central, History, a także TVN, Polsat czy TVP1;

Extra – z dodatkowymi kanałami filmowymi i dokumentalnymi, m.in AXN, BBC Brit, Kino Polska;

Sport – zawierającego kanały rodziny Eleven Sports, w tym Eleven Sports 1 4K;

Kids – oferującego szereg bajek i programów dla dzieci tj. Psi Patrol, Świnka Peppa, Ben 10;

News – czyli polskie i zagraniczne kanały informacyjne z TVN24 na czele.

Aby zyskać Netflix na 6 miesięcy w prezencie, wystarczy zdecydować się na telewizję PLAY NOW TV w wersji podstawowej wraz z ofertą internetu bezprzewodowego lub stacjonarnego w umowie na 24 miesiące. Usługa telewizyjna PLAY NOW TV w wersji podstawowej wraz z nowoczesnym dekoderem TV BOX jest oferowana już za 10 zł miesięcznie1. Internet w Play można wybrać w dwóch wariantach – bezprzewodowy w sieci komórkowej lub stacjonarny, zapewniający wysoką prędkość pobierania, stabilne połączenie i brak limitu danych. W obu tych propozycjach usługa dostępna jest już od 35 zł miesięcznie. Zestaw telewizji i internetu w Play można kupić już za 45 zł miesięcznie z Netflix w promocji na pół roku w prezencie.

Jest to idealny moment, aby zapoznać się z najnowszymi premierami dostępnymi w serwisie Netflix. Pośród nich znajdziecie takie propozycje jak dramat filmowy „Prime Time” z Bartoszem Bielenią oraz Magdaleną Popławską w rolach głównych, stworzony na podstawie kultowej powieści z cyklu „Grisza” serial „Cień i Kość”, czy rewelacyjnie oceniana produkcja „Gambit Królowej” z Marcinem Dorocińskim, a już od 28.04 najnowszy polski serial oryginalny Netflix „Sexify”.

Prezent w postaci dostępu do Netflix stanowi równowartość pakietu Standardowego HD (43 zł) na określoną w promocji liczbę miesięcy. Tym samym, każdy klient oszczędza rocznie nawet ponad 500 zł w przypadku prezentu na 12 miesięcy! Użytkownik może elastycznie zmieniać plan subskrypcji w dowolnym momencie na tańszy lub droższy, co spowoduje odpowiednio wydłużenie lub skrócenie okresu promocyjnego. Po tym czasie opłata miesięczna za subskrypcję Netflix będzie doliczona do rachunku Play dzięki wygodnej usłudze „Netflix – Płacę z Play” dla wszystkich nowych użytkowników lub w przypadku klientów, którzy już wcześniej korzystali z serwisu przywrócona zostanie poprzednia metoda płatności. Z dostępu do Netflix można zrezygnować w dowolnym momencie.

Oferta promocyjna dostępna jest od 22.04.2021 do 30.06.2021, natomiast Netflix w prezencie od Play można w prosty sposób uruchomić na PLAY NOW TV BOX do końca lipca. Wystarczy wejść do aplikacji Netflix dostępnej na dekoderze i założyć konto w serwisie lub zalogować się na już istniejące. Więcej informacji dostępnych jest na stronie play.pl/promocja/netflix-12-miesiecy-w-prezencie.

Telewizja PLAY NOW TV to nowoczesna usługa, która łączy w sobie dostęp do popularnych kanałów telewizyjnych oraz filmów i seriali w wersji na żywo i na żądanie. Pozwala oglądać programy nawet siedem dni po emisji. Umożliwia też nagrywanie wybranych treści w chmurze, dzięki czemu są one do dyspozycji użytkownika aż przez 180 dni. PLAY NOW TV BOX dostarcza rozrywkę najlepszej jakości w 4K i HDR. Treści są również dostępne na smartfonach i tabletach z systemami Android, iOS oraz iPadOS, na telewizorach SmartTV Samsung, LG i opartych o platformę Android TV a także na komputerze przez stronę playnow.pl. Aplikacja PLAY NOW obsługuje także funkcje AirPlay oraz Google Cast z wykorzystaniem Chromecast. Intuicyjny dekoder TV BOX działający na systemie Android TV pozwala każdemu użytkownikowi na korzystanie z popularnych aplikacji ze sklepu Google Play, w tym platform wideo np. Player, TVP VOD, Ipla, Amazon Prime Video, Chili czy Eurosport Player, które można dowolnie pobierać na urządzenie.

[1] cena z rabatem 10 zł dla Klientów Play