Netflix pokaże historię Lukasa Podolskiego. W sieci pojawił się oficjalny zwiastun Poldiego

Od chłopaka z rodziny polskich imigrantów do legendy niemieckiego futbolu. Netflix zapowiada wyjątkowy dokument o życiu i karierze Lukasa Podolskiego.

Netflix oficjalnie odsłonił zwiastun filmu dokumentalnego Poldi, poświęconego jednemu z najbardziej charyzmatycznych piłkarzy ostatnich dwóch dekad. Produkcja opowie historię Lukasa Podolskiego – mistrza świata, ikony niemieckiej reprezentacji i jednego z najbardziej uwielbianych sportowców w Niemczech. Premiera dokumentu została zaplanowana na 4 czerwca.

Lukas Podolski – od polskich korzeni do światowej kariery

Twórcy filmu pokażą drogę Podolskiego od dzieciństwa w rodzinie polskich imigrantów aż po status legendy futbolu. W zwiastunie podkreślono, że Poldi ma być nie tylko sportową historią, ale również opowieścią o tożsamości, lojalności i niezwykłej relacji piłkarza z kibicami. Lukas Podolski przez lata stał się symbolem Kolonii i jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy niemieckiej piłki. Mimo ogromnej kariery zawsze podkreślał swoje przywiązanie do Polski oraz rodzinnych korzeni.

Dokument ma skupić się nie tylko na najważniejszych momentach sportowej kariery zawodnika, ale również na jego obecnym życiu poza boiskiem. Choć Podolski nadal występuje w polskiej lidze, twórcy filmu pokażą również jego działalność biznesową oraz codzienność poza światem futbolu. Według zapowiedzi widzowie zobaczą także mniej znane i bardziej prywatne momenty z życia byłego reprezentanta Niemiec.

Netflix mocno stawia w promocji na legendarną lewą nogę Podolskiego, która przez lata była znakiem rozpoznawczym piłkarza.

„Lewa noga – postrach bramkarzy. Człowiek, który nią strzela – legenda”

Twórcy podkreślają, że Poldi ma być historią nie tylko wybitnego sportowca, ale też wyjątkowo autentycznego człowieka, który mimo światowej sławy nigdy nie stracił kontaktu z kibicami.

Opis filmu Poldi

Od ulicznego gracza do mistrza świata, od dziecka polskich imigrantów do „Księcia Poldiego” z Kolonii — Lukas Podolski zapisał się złotymi zgłoskami w historii niemieckiego futbolu, a przy okazji został bohaterem tłumów, który do dzisiaj jest jednym z najbardziej uwielbianych i autentycznych piłkarzy w Niemczech. Choć nadal zawodowo gra w Polsce, to z sukcesem odnajduje się także jako biznesmen. Dokument Netflix o Lukasie Podolskim opowiada o kresie jego futbolowej kariery i odsłania nieznane karty z życia wyjątkowego człowieka oraz sportowca.

Źródło: youtube.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe