Nie żyje Iga Cembrzyńska. Aktorka i producentka zmarła w wieku 87 lat

Nie żyje Iga Cembrzyńska. Jedna z najbardziej znanych polskich aktorek filmowych i teatralnych, producentka i piosenkarka odeszła wieku 87 lat.

Iga Cembrzyńska była jedną z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek kina lat 60. i 70.. Jej cechą rozpoznawczą był lekko zachrypnięty głos oraz ekranowa zmysłowość, a brawurowe wykonanie czołówki w Hydrozagadce przeszło do historii polskiego kina.

Odeszła kolejna legenda polskiego kina. Iga Cembrzyńska nie żyje

Smutną wieść o śmierci wybitnej polskiej artystki, przekazał w mediach społecznościowych duszpasterz środowisk twórczych Andrzej Luter. Ksiądz w swoim wpisie wspomniał również zmarłego dziesięć lat temu męża Igi Cembrzyńskiej, reżysera Andrzeja Kondratiuka.

Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo!!! Żal ogromny.

Artystka wielu talentów. Aktorka, producentka i piosenkarka

Iga Cembrzyńska urodziła się w 1939 roku w Radomiu. Na dużym ekranie debiutowała w 1964 roku rolą mauretańskiej księżniczki Eminy w kultowym Rękopisie znalezionym w Saragossie Wojciecha Hasa. Przez ponad sześć dekad pracy zapisała się w historii polskiego kina współpracując z Andrzejem Kondratiukiem, ale również tworząc niezapomniane kreacje w takich filmach jak Hydrozagadka, Salto, Siekierezada czy Jowita. W latach 90-tych otworzyła firmę producencką Iga Film i za film Złote runo otrzymała nominację do Orłów. Jej największym sukcesem w karierze muzycznej i najpopularniejszym utworem był singiel “W siną dal”, który został nagrodzony na III Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w kategorii “piosenka rozrywkowa”.

źródło: polskieradio24.pl / ilustracja: kadr z filmu