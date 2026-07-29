Nie żyje Kavinsky. Twórca kultowego Nightcall z filmu Drive miał 50 lat

Nie żyje Kavinsky, francuski producent muzyczny i DJ, którego utwór Nightcall stał się światowym fenomenem dzięki filmowi Drive. Artysta zmarł w wieku 50 lat. Okoliczności jego śmierci są obecnie wyjaśniane przez francuskie służby.

Francuska scena muzyki elektronicznej pogrążyła się w żałobie. We wtorek w swoim domu w Paryżu zmarł Kavinsky, a właściwie Vincent Belorgey. Informację o śmierci artysty podała telewizja BFMTV, powołując się na paryską prokuraturę. Na ten moment nie ujawniono przyczyny zgonu. Jak przekazały francuskie służby, wszczęto postępowanie mające wyjaśnić okoliczności śmierci muzyka.

Kavinsky i muzyka do Drive

Kavinsky rozpoczął karierę muzyczną na początku XXI wieku, a jego debiutancka EP-ka Teddy Boy ukazała się w 2006 roku. Niedługo później występował jako support podczas trasy koncertowej legendarnego duetu Daft Punk.

Przełomem w jego karierze okazał się jednak utwór Nightcall, wydany w 2010 roku. Inspirowana brzmieniem synthpopu lat 80. kompozycja zdobyła ogromną popularność po wykorzystaniu jej w czołówce filmu Drive z 2011 roku, w którym główną rolę zagrał Ryan Gosling.

Po latach utwór ponownie zyskał światowy rozgłos, gdy został wykorzystany podczas ceremonii zamknięcia Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

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Ikona współczesnego synthwave’u

Choć dorobek Kavinsky’ego nie należał do najbardziej rozbudowanych, jego twórczość wywarła ogromny wpływ na rozwój nurtu synthwave i elektronicznej muzyki inspirowanej estetyką lat 80. Charakterystyczne brzmienie artysty zyskało miliony fanów na całym świecie, a Nightcall do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów tego gatunku.

Na razie nie przekazano informacji dotyczących ceremonii pożegnalnych ani dodatkowych szczegółów dotyczących śledztwa w sprawie śmierci muzyka.

Źródło: cnn.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe