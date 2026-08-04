Nie żyje Mary Rivera. Babcia Neda ze Spider-Man: Bez drogi do domu miała 82 lata

Mary Rivera, filipińska aktorka znana fanom Marvela jako babcia Neda w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu, zmarła w wieku 82 lat. Choć pojawiła się tylko w jednej scenie, jej występ przeszedł do historii dzięki jednej z najbardziej pamiętnych chwil w całym Kinowym Uniwersum Marvela.

Aktorka zmarła 15 kwietnia w Honolulu na Hawajach. Według informacji przekazanych przez TMZ, przed śmiercią miała doznać udaru. Rivera nie była zawodową aktorką, a rolę w jednym z największych hitów Marvela otrzymała dzięki nietypowemu castingowi.

Mary Rivera została babcią Neda dzięki nagraniu z przesłuchania

Mary Rivera urodziła się 2 czerwca 1943 roku w prowincji Iloilo na Filipinach. Studiowała na Uniwersytecie San Agustin w Iloilo City, gdzie w 1964 roku ukończyła kierunek pedagogiczny. Po studiach pracowała między innymi w radiu Kanlaon Broadcasting System, a później jako nauczycielka i misjonarka kościelna.

Do obsady Spider-Man: Bez drogi do domu trafiła po tym, jak odpowiedziała na ogłoszenie castingowe zamieszczone na Facebooku. Twórcy poszukiwali filipińskiej aktorki w wieku od 50 do 90 lat do roli babci Neda. Riverę do udziału w przesłuchaniu namówiła jej córka Angela Kelly. W nagraniu castingowym aktorka wykorzystała fragmenty powieści Grona gniewu Johna Steinbecka, czym przekonała producentów do powierzenia jej roli.

Jedna scena ze Spider-Man: Bez drogi do domu, która przeszła do historii Marvela

Choć Mary Rivera pojawiła się w filmie tylko w jednej scenie, moment ten stał się jednym z najbardziej kultowych fragmentów Spider-Mana: Bez drogi do domu. To właśnie w domu babci Neda bohaterowie odkrywają, że mogą wykorzystać magiczny pierścień Doktora Strange’a do tworzenia portali. Wtedy po raz pierwszy w Kinowym Uniwersum Marvela pojawiają się wersje Spider-Mana grane przez Andrew Garfielda i Tobeya Maguire’a. Była to jedna z największych niespodzianek filmu, której Marvel pilnie strzegł przed premierą. Pojawienie się obu aktorów wywołało ogromną reakcję widzów na całym świecie.

Ważny moment dla filipińskiej reprezentacji w Hollywood

Scena z udziałem Rivery miała także ogromne znaczenie dla reprezentacji kultury filipińskiej w kinie. Był to jeden z pierwszych przypadków, gdy duży hollywoodzki blockbuster pozwolił tak mocno wybrzmieć językowi tagalog. Aktorka wspominała, że była bardzo wzruszona, gdy reżyser Jon Watts pozwolił jej wypowiadać kwestie w swoim ojczystym języku. Dzięki temu babcia Neda mogła w charakterystyczny sposób skarcić Spider-Manów za zniszczenie jej kuchni.

Poczułam ogromną dumę, kiedy pozwolono mi mówić w moim własnym języku.

Jej córka Angela Kelly podkreślała, że dla rodziny Mary Rivera zawsze była przede wszystkim ukochaną mamą, ale dla fanów Marvela na całym świecie stała się „babcią Neda”.

Dla nas to po prostu moja mama. Ale dla reszty świata jest babcią Neda.

Mary Rivera pozostawiła męża Alejandro, dzieci Carmelię, Paula, Edwina i Angelę, a także 11 wnuków oraz czworo prawnuków.

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O czym jest Spider-Man: Bez drogi do domu?

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Mana nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Źródło: hollywoodreporter.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe