Niezniszczalni powrócą? Jest plan, lecz w kobiecym wydaniu

Po latach ciszy projekt kobiecej wersji Niezniszczalnych niespodziewanie wraca do życia. Studio Eclectic Pictures oficjalnie pracuje nad Expendabelles – żeńskim spin-offem popularnej serii akcji zapoczątkowanej przez Sylvestra Stallone’a. Twórcy zapowiadają nową generację elitarnych agentek i widowisko pełne adrenaliny.

O filmie Expendabelles mówiło się już ponad dekadę temu, ale przez lata projekt wydawał się całkowicie porzucony. Teraz jednak Hollywood ponownie chce postawić na kobiece kino akcji osadzone w świecie Niezniszczalnych. Według najnowszych informacji produkcja wróciła do aktywnego developmentu, a twórcy zapowiadają świeże otwarcie dla całej marki Niezniszczalni.

Projekt wraca po ponad 10 latach. Uniwersum Niezniszczalni wciąż żyje

Pierwsze informacje o Expendabelles pojawiły się jeszcze w 2014 roku, kiedy seria Niezniszczalni znajdowała się u szczytu popularności. W tamtym czasie za kamerą miał stanąć Robert Luketic, twórca Legalnej blondynki, a jedną z głównych gwiazd projektu miała zostać Sigourney Weaver. Pierwotna fabuła skupiała się na grupie agentek, które pod przykrywką luksusowych call girls próbowały uratować porwanego naukowca zajmującego się bronią nuklearną. Film ostatecznie utknął jednak w produkcyjnym limbo i przez lata praktycznie o nim nie wspominano.

Nowa wersja projektu ma wyglądać zupełnie inaczej. Według zapowiedzi twórców film skoncentruje się na nowym pokoleniu elitarnych operatorek działających w świecie Niezniszczalnych. Studio zapowiada stylizowane widowisko akcji, które jednocześnie rozszerzy mitologię franczyzy i będzie funkcjonować jako samodzielna historia. Na ten moment nie ujawniono jeszcze obsady, ale część fanów spekuluje, że do projektu mogłaby wrócić Megan Fox, która pojawiła się w Niezniszczalnych 4 jako jedna z członkiń drużyny.

Producent Avi Lerner oraz przedstawiciele Eclectic Pictures podkreślają, że od dawna widzą ogromne zainteresowanie kobiecymi filmami akcji. Według twórców właśnie teraz nadszedł odpowiedni moment, by wprowadzić do uniwersum Niezniszczalnych nową grupę bohaterek i nadać marce bardziej współczesny charakter. Produkcja ma postawić nie tylko na widowiskowe sceny walki, ale również na bardziej stylowy i nowoczesny klimat niż wcześniejsze części serii.

Marka potrzebuje nowego otwarcia

Powrót Expendabelles następuje w trudnym momencie dla całej serii. Niezniszczalni 4 okazali się zarówno finansowym, jak i krytycznym rozczarowaniem. Film zebrał słabe recenzje i nie spełnił oczekiwań w box office. Właśnie dlatego studio prawdopodobnie szuka nowego kierunku dla marki i próbuje odświeżyć ją poprzez zupełnie nową ekipę bohaterów. Twórcy podkreślają jednak, że chcą zachować DNA serii – brutalną akcję, dużą dawkę adrenaliny i widowiskowy charakter produkcji.

Czy Expendabelles mają szansę na sukces?

Kobiece kino akcji w ostatnich latach potrafiło odnosić zarówno spektakularne sukcesy, jak i bolesne porażki. Wiele będzie zależało od obsady, scenariusza oraz tego, czy twórcom uda się uniknąć wrażenia, że projekt powstał wyłącznie jako marketingowy eksperyment. Jedno jest jednak pewne – po ponad dekadzie niepewności Expendabelles znów żyją. A jeśli Hollywood rzeczywiście znajdzie odpowiedni pomysł na rozwinięcie świata Niezniszczalnych, seria może dostać drugą szansę na wielkim ekranie.

Źródło: comicbookmovie.com / ilustracja wprowadzenia: materiały prasowe