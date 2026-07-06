Nowe doniesienia o Batmanie 2. Na ekranie pojawić ma się Joker

Po Internecie zaczęły krążyć pewne plotki o Batmanie 2. Wygląda na to, że na ekranie pojawi się Joker, a Sebastian Stan jednak nie wcieli się w Dwie Twarze.

W ostatnim czasie pojawiło się bardzo wiele ciekawych informacji dotyczących kontynuacji Batmana. Matt Reeves potwierdził m.in. plotki krążące wokół produkcji od kilkunastu miesięcy. Pewnym zatem jest, że w Batmanie II wystąpią Sebastian Stan, Scarlett Johansson oraz Charles Dance. Reżyser nie ujawnił jednak, w kogo wcielą się aktorzy.

Początkowo mówiło się, że Stan wcieli się w Harveya Denta, Johansson w Gildę Gold, a Dance w Christophera Denta. Krótko po tym, Jeff Sneider ujawnił, że według jego źródeł nie jest to prawda. Johansson i Dance nie wcielą się w konkretne postacie, bo ich role przypominać mają bardziej reinterpretację lub połączenie różnych bohaterów. Stan z kolei sportretować ma Victora Zsasza, czyli sadystycznego i psychopatycznego seryjnego mordercę. W tych plotkach było jednak ziarno prawdy?

Nowe doniesienia o Batmanie 2

W sieci pojawiło się nowe zdjęcie Sebastiana Stana, które mocno zainteresowało fanów. Na fotografii można dostrzec aktora z ogoloną głową i zarostem. Jest to cecha charakterystyczna właśnie Victora Zsasza. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że Stan faktycznie nie wcieli się w Dwie Twarze. Według ostatnich plotek w tą postać wcielić ma się Brian Tyree Henry.

Sebastian Stan has recently been spotted with a bald look and clean-shaven. It has me thinking he could be playing Victor Zsasz. 👀 (Via @paintedstork_) pic.twitter.com/4qwEXhQODn — DC Universe Daily (@DCdaily) July 5, 2026

Według informacji przekazanych przez Box Office Pro France, podczas prezentacji Warner Bros. na wydarzeniu Studio Show poruszono temat Batmana 2. W trakcie panelu poświęconego nadchodzącym produkcjom studia ujawniono, że Barry Keoghan ma ponownie wcielić się w roli Jokera. Warto pamiętać, że jakiś czas temu pojawiły się plotki, że aktor ponownie zagra arcywroga Batmana.

Wszystko co do tej pory wiadomo o filmie

Za reżyserię ponownie odpowiadać ma Matt Reeves. Ze scenariuszem pomógł mu z kolei Mattson Tomlin. Po parunastu przesunięciach premiera filmu na chwile obecną zaplanowana jest na 1 października 2027 roku.

Do swoich ról powrócą Robert Pattinson (Batman), Jeffrey Wright (James Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth) oraz Colin Farrell (Pingwin). Na ekranie zobaczymy także Jayme Lawson oraz Gila Pereza-Abrahama. Lawson w filmie z 2022 roku wcieliła się w Belle Reál, czyli nową burmistrz Gotham City. Perez-Abraham sportretował z koeli funkcjonariusza Martineza, policjanta z Departamentu Policji w Gotham City. Z nowych członków obsady ujrzymy Scarlett Johansson, Sebastiana Stana oraz Charlesa Dance’a.

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Źródło: comicbookmovie.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Batman