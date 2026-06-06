Nowe spojrzenie na Ray Gunn. O czym opowiada animacja Netflixa?

Magazyn Empire opublikował zupełnie nowe zdjęcie z nadchodzącej animacji Brada Birda, powstającej dla Netflix, pt. Ray Gunn.

Brad Bird zasłynął jako reżyser i scenarzysta filmów z serii Iniemamocni. Na jego kolejną produkcję czekamy już jednak ponad pięć lat. Teraz, po długim czasie oczekiwania, pojawiło się nowe spojrzenie na jego następny projekt, którym będzie stworzona dla serwisu Netflix animacja, Ray Gunn.

Główny bohater na nowym zdjęciu

Ray Gunn to projekt, który przechodził przez różne etapy produkcji już od lat 90. Po wielu wzlotach i upadkach Netflix oficjalnie potwierdził, że film trafi na platformę jeszcze przed końcem tego roku. Magazyn Empire opublikował niedawno pierwsze zdjęcie przedstawiające głównego bohatera animowanej produkcji, Raymonda Gunna.

Głosu bohaterowi filmu użyczy Sam Rockwell. Ważną rolę odegra również Scarlett Johansson. Czekamy na nowe informacje na temat fabuły. Na razie, wiemy jedynie, że animacja opowie historię prywatnego detektywa, który zostaje wciągnięty w najniebezpieczniejszą sprawę swojej kariery. Śledztwo będzie związane z kosmitami oraz serią morderstw w mieście Metropia.

New look at ‘RAY GUNN’, directed by Brad Bird (‘The Incredibles’)



The film follows a private inspector drawn into a case involving aliens & murder all in the alternate futuristic city Metropia. pic.twitter.com/JpFa0Cw5Sv — Cartoon History (@Cartoonhistory2) June 3, 2026

Co jeszcze wiemy o Ray Gunn?

Film wciąż nie ma oficjalnej daty premiery, ale po publikacji pierwszego zdjęcia można spodziewać się intensyfikacji kampanii promocyjnej. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, animowana produkcja zadebiutuje jeszcze w 2026 roku. W związku z tym, należy liczyć, że Netflix niebawem ujawni zarówno datę premiery, jak i pierwszy zwiastun filmu.

Debiut nowego filmu Brada Birda z pewnością będzie wielkim wydarzeniem. Oczekiwania fanów jego twórczości są ogromne i liczymy na to, że animacja im sprosta. Oprócz Johansson i Rockwella, w obsadzie głosowej znaleźli się także John Ratzenberg, Tom Waits i Jamie Costa.

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Źródło: Collider / ilustracja wprowadzająca: materiały prasowe