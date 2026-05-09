Nowe szczegóły nadchodzącego projektu twórców Wszystko wszędzie naraz

Kolejne karty zostały odkryte w związku z nadchodzącym filmem duetu Danielów. Twórcy Wszystko wszędzie naraz zabrali się za kino familijne?

Jak na razie, naprawdę bardzo niewiele wiadomo o nowym projekcie twórców Wszystko wszędzie naraz. Daniel Kwan zdradził jakiś czas temu, że ma być to „zabawna komedia akcji z gatunku science fiction” z „wielkim sercem”. I to właściwie byłoby na tyle, jeśli chodzi o jakieś szczegóły fabularne. Na szczęście z pomocą przyszedł dzisiaj Jeff Sneider.

Co nowego?

Sneider w podcaście The Hot Mic ujawnił, że według jego źródeł nowy film Daniela Kwana i Daniela Scheinerta skupiać ma się wokół piątki nastolatków, co byłoby wytłumaczeniem, dlaczego znani hollywoodzcy aktorzy nie byli zainteresowani głównymi rolami.

Dla przypomnienia początkowo w filmie wystąpić miał Ryan Gosling (Barbie, Projekt Hail Mary), ale ostatecznie musiał zrezygnować z udziału w produkcji. Powodem miał być konflikt harmonogramów. Później główne role miano zaoferować m.in. Bradowi Pittowi (F1: Film, Pewnego razu… w Hollywood) czy Keanu Reevesowi (Matrix, Anioł stróż), ale obydwaj odmówili udziału.

Ciężko jednak uwierzyć, że Ci aktorzy mieli wcielić się w główne role, skoro ma być to jednak film o nastolatkach. Gosling, Pitt czy Reeves są jednak zdecydowanie za starzy, aby wcielać się w tak młode postacie. Być może chodziło jednak o rodziców, którejś z głównych postaci.

Warto pamiętać, że Sneider twierdził wcześniej, że znaleziono już odtwórcę głównej roli, ale media miały otrzymać polecenie, aby na razie nie publikować tej informacji. Zdjęcia do tajemniczego projektu mają rozpocząć się już tego lata, więc bardzo prawdopodobne, że już wkrótce poznamy więcej szczegółów o filmie.

O czym opowiada ostatni film w dorobku twórców?

Wszystko wszędzie naraz skupia się na zmęczonej codziennością właścicielce pralni, Evelyn Wang, która nagle zostaje wciągnięta w szaloną przygodę przez multiwersum, gdzie odkrywa istnienie nieskończonej liczby alternatywnych wersji samej siebie i musi wykorzystać ich umiejętności, aby powstrzymać tajemniczą siłę zagrażającą całej rzeczywistości, jednocześnie próbując naprawić relacje z rodziną i odnaleźć sens w chaosie swojego życia.

Źródło: worldofreel.com/ Ilustracja wprowadzenia: Kadr z filmu Wszystko wszędzie naraz